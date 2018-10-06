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22:20 (мск), источник: Газета.Ру

Климкин похвастался, что западные СМИ пишут Kyiv, а не Kiev

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался, что британский телеканал «Би-би-си» использовал правильный вариант написания города Киев.

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Источник: AP 2018

Об этом он написал в твиттере.

Он опубликовал скрин материала «Би-би-си», где название украинской столицы написано Kyiv, а не Kiev. Министр поставил это в заслугу онлайн-кампании МИД Украины.

«Рад видеть, что “Би-би-си”, вероятно, услышал что-то о нашей медиа-кампаниии, и правильно пишет название нашей столицы: #KyivNotKiev. Спасибо», — заявил Климкин.

Министр однако отметил, что город Одесса «Би-би-си» написал неправильно: Odessa вместо Odesa.

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