Климкин похвастался, что западные СМИ пишут Kyiv, а не Kiev
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался, что британский телеканал «Би-би-си» использовал правильный вариант написания города Киев.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался, что британский телеканал «Би-би-си» использовал правильный вариант написания города Киев.
Об этом он написал в твиттере.
Он опубликовал скрин материала «Би-би-си», где название украинской столицы написано Kyiv, а не Kiev. Министр поставил это в заслугу
«Рад видеть, что “Би-би-си”, вероятно, услышал
Министр однако отметил, что город Одесса «Би-би-си» написал неправильно: Odessa вместо Odesa.
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