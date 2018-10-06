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22:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев уличил Баскова и Киркорова в сепаратизме и предложил лишить их наград

Депутаты Верховной Рады предложили лишить государственных наград ряда артистов, в том числе Филиппа Киркорова и Николая Баскова, за антиукраинскую деятельность. Законопроект «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер» появился на официальном сайте Верховный Рады 3 октября.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно тексту законопроекта, звания «Заслуженный артист Украины» хотят лишить Светлану Лободу, Ани Лорак и Виталия Козловского. Артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Таисия Повалий и режиссер Владимир Бортко могут остаться без звания «Народный артист Украины» в случае, если закон будет принят. «Целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса», — указано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что на Украине сложилась «беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров и средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами». Авторы законопроекта рассчитывают, что лишение почетных званий поспособствует украинской песне «стать настоящим инструментами для объединения украинского народа».

В начале сентября Басков и Киркоров выпустили совместный клип «Ибица», в котором содержатся скандальные эпизоды. В ролике Киркоров, в частности, опрокидывает мобильную туалетную кабину с Басковым, которого заливает фекалиями. В другом эпизоде исполнители дерутся, и Киркоров, оказавшись сверху, садится Баскову на лицо. Многие интернет-пользователи посчитали, что действия артистов в клипе неприличны, и предложили лишить их звания народных артистов России.

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