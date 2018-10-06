Киев уличил Баскова и Киркорова в сепаратизме и предложил лишить их наград

Источник: РИА "Новости"

Согласно тексту законопроекта, звания «Заслуженный артист Украины» хотят лишить Светлану Лободу, Ани Лорак и Виталия Козловского. Артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Таисия Повалий и режиссер Владимир Бортко могут остаться без звания «Народный артист Украины» в случае, если закон будет принят. «Целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса», — указано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что на Украине сложилась «беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров и средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами». Авторы законопроекта рассчитывают, что лишение почетных званий поспособствует украинской песне «стать настоящим инструментами для объединения украинского народа».