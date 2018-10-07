Предложен способ сдерживания России

Источник: AFP 2018

«Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать», — сообщила Райс в ответ на вопрос о якобы тестировании Москвой «границ дозволенного».

Политик отметила, что важно найти способ отказаться от российского газа и «Северного потока», строительство которого она назвала «не слишком хорошей идеей».

По ее словам, для сдерживания России украинской армии необходима поддержка стран Запада, в особенности США. «В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа», — резюмировала Райс.