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06:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Британские кибервойска вознамерились оставить Кремль без электроэнергии

Военное командование Великобритании заявило о готовности провести кибератаку против России и оставить Москву без электроэнергии. Такой сценарий будет осуществлен в случае нападения на одну из западных стран.

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Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в службах безопасности королевства.

По его словам, британские чиновники «поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая способность выключать свет в Кремле».

Он отмечает, что правительство решится на этот шаг, поскольку Соединенному Королевству недостает оборонных ресурсов.

Британцы собираются активно противостоять агрессии Москвы в киберпространстве, если президент России Владимир Путин решится на захват островов в Эстонии для проверки готовности НАТО соблюдать пятую статью устава (вооруженное нападение на одну страну блока рассматривается как атака на весь блок — прим. «Ленты.ру»), совершит военное вторжение в Ливию или нападет на британские войска, используя нерегулярные вооруженные формирования.

Газета добавляет, что в эти выходные в Омане проходят учения пяти с половиной тысяч британских военнослужащих. Они готовятся к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны.

Ранее в октябре глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил российскую военную разведку ГРУ в организации кибератак и пообещал вместе с союзниками ответить на них. В конце сентября Великобритания объявила о создании киберотряда для сдерживания России. До этого о готовности противостоять России заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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