Британские кибервойска вознамерились оставить Кремль без электроэнергии

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в службах безопасности королевства.

По его словам, британские чиновники «поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая способность выключать свет в Кремле».

Он отмечает, что правительство решится на этот шаг, поскольку Соединенному Королевству недостает оборонных ресурсов.

Британцы собираются активно противостоять агрессии Москвы в киберпространстве, если президент России Владимир Путин решится на захват островов в Эстонии для проверки готовности НАТО соблюдать пятую статью устава (вооруженное нападение на одну страну блока рассматривается как атака на весь блок — прим. «Ленты.ру»), совершит военное вторжение в Ливию или нападет на британские войска, используя нерегулярные вооруженные формирования.

Газета добавляет, что в эти выходные в Омане проходят учения пяти с половиной тысяч британских военнослужащих. Они готовятся к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны.