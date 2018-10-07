Партия «Согласие» победила на выборах в Сейм Латвии

«Учитывая раздробленность нового Сейма, создание какой-либо работоспособной коалиции без голосов “Согласия” и наших избирателей будет невозможно в целом Социально-ответственный подход и идеи согласия между латышами и нелатышами должны стать стабилизирующей основой для любого правительства», — говорится в заявлении господина Ушакова, опубликованном в Facebook.

На втором месте центристская партия «KPV LV» («Кому принадлежит государство?»), у нее 14,11% голосов. На третьем — Новая консервативная партия (13,59%). На четвертом месте по количеству голосов — объединение партий «Движение За!» (12,04%), на пятом — национальное объединение «За всю Латвию!» (11,02%), на шестом — Союз «зеленых» и крестьян (9,95%). В Сейм с 6,69% также прошла партия «Новое Единство». Остальные партии не преодолели 5% барьер.