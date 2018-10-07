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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Партия «Согласие» победила на выборах в Сейм Латвии

Партия «Согласие», лидером которой является мэр Риги Нил Ушаков, по итогам подсчета всех бюллетеней получила 19,88% голосов избирателей, сообщает ЦИК Латвии. Партия стала победителем выборов в Сейм Латвии.

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«Учитывая раздробленность нового Сейма, создание какой-либо работоспособной коалиции без голосов “Согласия” и наших избирателей будет невозможно в целом Социально-ответственный подход и идеи согласия между латышами и нелатышами должны стать стабилизирующей основой для любого правительства», — говорится в заявлении господина Ушакова, опубликованном в Facebook.

На втором месте центристская партия «KPV LV» («Кому принадлежит государство?»), у нее 14,11% голосов. На третьем — Новая консервативная партия (13,59%). На четвертом месте по количеству голосов — объединение партий «Движение За!» (12,04%), на пятом — национальное объединение «За всю Латвию!» (11,02%), на шестом — Союз «зеленых» и крестьян (9,95%). В Сейм с 6,69% также прошла партия «Новое Единство». Остальные партии не преодолели 5% барьер.

Социал-демократическая партия «Согласие» пользуется поддержкой русскоязычного населения страны. По сравнению с выборами 2014 года партия ухудшила свой результат. Тогда она получила 23% голосов и 24 места в парламенте.

В Латвии победило «Согласие»
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13:12 (мск)© Ньюстюб
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