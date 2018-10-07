Турция отказалась от кредитов МВФ

Источник: РИА Новости

«Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать», — заявил Эрдоган, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам.

Это заявление турецкий лидер сделал на фоне обострения в последнее время отношений Вашингтона и Анкары, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».