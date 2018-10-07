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17:37 (мск), источник: РИА Новости

Турция отказалась от кредитов МВФ

АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Турция больше не намерена пользоваться кредитами Международного валютного фонда (МВФ), заявил президент страны Тайип Эрдоган.

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Источник: РИА Новости

«Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать», — заявил Эрдоган, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам.

Это заявление турецкий лидер сделал на фоне обострения в последнее время отношений Вашингтона и Анкары, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

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