Правительство не обсуждало дедолларизацию валютных счетов обычных граждан

Источник: РИА Новости

«У нас даже в мыслях такого нет. Таких планов в правительстве даже не обсуждалось никогда… Мы наоборот выступаем противниками различных ограничений, будь то даже доллар, будь то даже та валюта, в которой нам не хочется рассчитываться, поскольку мы видим, что есть риски торможения таких расчетов. Ну, а что касается хождения доллара, в том числе и сбережений в долларах, — это выбор каждого гражданина», — сказал Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отметил министр, в первую очередь, при введении дедолларизации есть заинтересованность в том, «чтобы рубль все больше и больше завоевывал пространство в расчетах за продукцию».

Читайте также Костин заявил, что идею дедолларизации утрируют ради заголовков

«Особенно за продукцию, которую экспортирует Россия, в том числе нефть и газ. Мы говорим о том, что больше и больше будем включать в контракты в валюту расчетов рубль, потому что это нам выгодно. И никогда не возникнет проблем с оплатой за поставленную продукцию. Не будет никаких возможностей помешать этим сделкам», — сказал Силуанов.