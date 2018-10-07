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17:57 (мск), источник: РИА Новости

Правительство не обсуждало дедолларизацию валютных счетов обычных граждан

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Правительство России не обсуждало введение мер для стимулирования расчетов в нацвалютах для обычных граждан, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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Источник: РИА Новости

«У нас даже в мыслях такого нет. Таких планов в правительстве даже не обсуждалось никогда… Мы наоборот выступаем противниками различных ограничений, будь то даже доллар, будь то даже та валюта, в которой нам не хочется рассчитываться, поскольку мы видим, что есть риски торможения таких расчетов. Ну, а что касается хождения доллара, в том числе и сбережений в долларах, — это выбор каждого гражданина», — сказал Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отметил министр, в первую очередь, при введении дедолларизации есть заинтересованность в том, «чтобы рубль все больше и больше завоевывал пространство в расчетах за продукцию».

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«Особенно за продукцию, которую экспортирует Россия, в том числе нефть и газ. Мы говорим о том, что больше и больше будем включать в контракты в валюту расчетов рубль, потому что это нам выгодно. И никогда не возникнет проблем с оплатой за поставленную продукцию. Не будет никаких возможностей помешать этим сделкам», — сказал Силуанов.

В среду пресс-служба правительства РФ заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется. В четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство.

План по дедолларизации экономики России внесен в правительство
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