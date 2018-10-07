Генсек НАТО назвал причину бомбардировок Югославии

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

«В Сербии многие по-прежнему плохо относятся к этим ударам, <…> это было сделано для предотвращения дальнейших действий режима Милошевича», — цитирует Столтенберга телеканал RTS.

Генсек призвал сербский народ «смотреть в будущее», отметив, что НАТО выступает за преодоление разногласий между Сербией и Косово.

Столтенберг также рассказал, что его мать и сестра какое-то время жили в Белграде.

«Помню, как ел свое первое мороженое в Калемегдане (парк у Белградской крепости. — Прим.ред.)», — поделился воспоминания он.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО.

Читайте также Трагедия Косова. Как Сербия лишилась своего сердца

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, что привело к переселению сербов из края и массовому уничтожению памятников истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.