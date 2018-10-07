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18:35 (мск), источник: РИА Новости

Генсек НАТО назвал причину бомбардировок Югославии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече со студентами в Белграде.

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«В Сербии многие по-прежнему плохо относятся к этим ударам, <…> это было сделано для предотвращения дальнейших действий режима Милошевича», — цитирует Столтенберга телеканал RTS.

Генсек призвал сербский народ «смотреть в будущее», отметив, что НАТО выступает за преодоление разногласий между Сербией и Косово.

Столтенберг также рассказал, что его мать и сестра какое-то время жили в Белграде.

«Помню, как ел свое первое мороженое в Калемегдане (парк у Белградской крепости. — Прим.ред.)», — поделился воспоминания он.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО.

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В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, что привело к переселению сербов из края и массовому уничтожению памятников истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.

В марте 62% опрошенных «Институтом по европейским делам» сербов заявили, что не приняли бы извинения НАТО за бомбардировки.

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