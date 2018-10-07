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22:02 (мск), источник: РИА Новости

Глава Интерпола ушел в отставку

ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости. Президент Интерпола Мэн Хунвей ушел в отставку, говорится в заявлении международной организации.

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Источник: Reuters

«Сегодня, 7 октября, генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий господина Мэн Хунвея в качестве президента Интерпола», — отмечается в заявлении.
В соответствии с правилами, новым главой Интерпола станет старший вице-президент Ким Чон Ян.

Выборы нового главы организации состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдёт в ОАЭ 18—21 ноября.

Исчезновение Хунвэя

В пятницу СМИ сообщили, что французская полиция начала расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола, отправившегося в конце прошлого месяца в Китай.

В последующем издание South China Morning Post отмечало, что Хунвэй находится под следствием в Китае.

Как рассказала его супруга, которая обратилась в полицию, за несколько дней до исчезновения Хунвэй отправил ей фото с ножом. По ее мнению, таким образом бывший президент Интерпола хотел сообщить, что находится в опасности. Грейс Мэн также рассказал, что Хунвэй написал ей сообщение со словами «Жди моего звонка», однако после этого не выходил с ней на связь. Она призвала международное сообщество помочь в расследовании исчезновения ее мужа.
Китайские власти в воскресенье подтвердили, что в отношении бывшего президента Интерпола ведется проверка в связи с нарушением закона.

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