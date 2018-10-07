Глава Интерпола ушел в отставку

Как рассказала его супруга, которая обратилась в полицию, за несколько дней до исчезновения Хунвэй отправил ей фото с ножом. По ее мнению, таким образом бывший президент Интерпола хотел сообщить, что находится в опасности. Грейс Мэн также рассказал, что Хунвэй написал ей сообщение со словами «Жди моего звонка», однако после этого не выходил с ней на связь. Она призвала международное сообщество помочь в расследовании исчезновения ее мужа.

Китайские власти в воскресенье подтвердили, что в отношении бывшего президента Интерпола ведется проверка в связи с нарушением закона.