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07:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Индия ответила на угрозы санкций США из-за покупки С-400 у России

Начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин заявил, что Индия проводит независимую политику, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

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Такое заявление он сделал после подписания контракта на закупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает The New Indian Express.

«Да, мы понимаем, что против нас могут быть введены санкции, но мы следуем независимой политике», — сказал господин Билин. Он добавил, что в дальнейшем Индия хотела бы закупать у России вертолеты Камова и другие системы вооружения.

Напомним, Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400. В Кремле сообщили, что сумма сделки составляет $5,43 млрд. Соглашение, как и предполагалось, было подписано во время визита президента России Владимира Путина в Дели.

США после подписания контракта предупредили союзников и партнеров об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

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