Индия ответила на угрозы санкций США из-за покупки С-400 у России
Начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин заявил, что Индия проводит независимую политику, несмотря на угрозы санкций со стороны США.
Начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин заявил, что Индия проводит независимую политику, несмотря на угрозы санкций со стороны США.
Такое заявление он сделал после подписания контракта на закупку у России
«Да, мы понимаем, что против нас могут быть введены санкции, но мы следуем независимой политике», — сказал господин Билин. Он добавил, что в дальнейшем Индия хотела бы закупать у России вертолеты Камова и другие системы вооружения.
Напомним, Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400. В Кремле сообщили, что сумма сделки составляет $5,43 млрд. Соглашение, как и предполагалось, было подписано во время визита президента России Владимира Путина в Дели.
США после подписания контракта предупредили союзников и партнеров об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).