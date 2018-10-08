Индия ответила на угрозы санкций США из-за покупки С-400 у России

Такое заявление он сделал после подписания контракта на закупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает The New Indian Express.

«Да, мы понимаем, что против нас могут быть введены санкции, но мы следуем независимой политике», — сказал господин Билин. Он добавил, что в дальнейшем Индия хотела бы закупать у России вертолеты Камова и другие системы вооружения.

Напомним, Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400. В Кремле сообщили, что сумма сделки составляет $5,43 млрд. Соглашение, как и предполагалось, было подписано во время визита президента России Владимира Путина в Дели.