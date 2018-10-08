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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Северная Корея рассказала о любви мира к Ким Чен Ыну

Весь мир очарован северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом говорится в пресс-релизе посольства КНДР, поступившем в «Ленту.ру».

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В дипмиссии отметили, что такое отношение показал саммит Северной Кореи и США, прошедший в Сингапуре в июне. На мероприятии мир смог увидеть, что лидер КНДР — «очень простой, скромный, доброжелательный человек».

«Ким Чен Ын, прибыв на место проведения переговоров раньше [Дональда] Трампа, показал свое уважение к президенту США пожилого возраста», — указали в посольстве. Во время переговоров он создавал дружественную атмосферу своим отношением к собеседнику и юмором, а его «опытная и изысканная дипломатия превзошла воображения людей».

Северокорейский лидер «всего за несколько часов добыл совместное заявление, которое, можно сказать, полностью изменило политическую структуру мира», подчеркивается в пресс-релизе. Отдельно говорится и о реакции Трампа, который похвалил лидера КНДР, назвав его «самым лучшим человеком», и «даже показал ему салон своей личной машины, что считается секретом особого значения».

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«Ким Чен Ын — всемирно признанный авторитет. Как всем в мире известно, для него сингапурское правительство организовало охрану наивысшего уровня (…). Правительством КНР был предоставлен ему спецсамолет, организована воздушная охрана из истребителей», — отметили в дипмиссии.

Лидер Северной Кореи во время посещения Сингапура также осмотрел город. «Он сказал: молва права, Сингапур — чист и красив, и здания тоже оригинальны. Мы намерены в будущем учиться замечательным знаниям и опыту Сингапура в разных отраслях», — сообщили в посольстве.

Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия. Отношения между странами после этого несколько улучшились.

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Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
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