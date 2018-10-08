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18:57 (мск), источник: Ведомости

МИД объяснил предназначение техники у высланных из Нидерландов россиян

Техника, изъятая у россиян, которых власти Нидерландов обвинили в кибершпионаже, предназначалась для тестирования информационных систем посольства России в Гааге, заявили «Интерфаксу» в Министерстве иностранных дел.

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«Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», — объяснили в МИД.

«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке», — заверили в ведомстве. Там отметили, что повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные госструктуры и ведомства, включая Минобороны. К соответствующей работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры. «Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта», — добавили в МИД.

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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что поездка российских специалистов в Гаагу была рутинной. «Они не прятались ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», — подчеркнул министр. Цель визита россиян в Нидерланды он не уточнил.

Четверо граждан России были задержаны, а затем высланы из Нидерландов в середине апреля. Они въехали в страну по дипломатическим паспортам, выданным на имена Евгения Серебрякова, Алексея Моренца, Олега Сотникова и Алексея Минина. Об их высылке власти Нидерландов объявили только 4 октября, то есть спустя почти полгода. По версии Нидерландов, высланные россияне являются сотрудниками ГРУ и в Гаагу они прибыли для того, чтобы совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По версии нидерландских спецслужб, целью атаки было похищение файлов расследования отравления в Солсбери. Кроме того, высланные россияне, по версии Нидерландов, хотели украсть данные о расследовании крушения Boeing рейса MH17 в 2014 г. в Донбассе.

Позже к обвинениями присоединились США и их союзники: помощник генпрокурора США Джон Демерс заявил, что семь «сотрудников ГРУ», в том числе четверо высланных из Нидерландов, причастны к масштабным хакерским атакам последних лет. Речь идет об атаках на антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. Британский министр иностранных дел Джереми Хант допустил возможность введения новых санкций против России. К нему присоединились власти Германии.

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Во время загрузки произошла ошибка.
19:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Россию обвиняют в киберпреступлениях»
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