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04:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Представителем Украины в минской контактной группе может стать Виктор Ющенко

Виктор Ющенко считается фаворитом в борьбе за пост представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщили «Ъ» источники, близкие к переговорному процессу.

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Источник: AP 2018

Один из них отметил: «Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит». По словам собеседника «Ъ», рассматривался также вариант назначения Ирины Геращенко, которая сейчас возглавляет украинскую делегацию в гуманитарной подгруппе, но «вариант с Виктором Ющенко оптимальный».

В понедельник, 8 октября, с Виктором Ющенко встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. По сообщению белорусского информагентства БЕЛТА, во время встречи господин Лукашенко, в частности, «обсудил с третьим президентом Украины Виктором Ющенко выход Киева из СНГ». Собеседники «Ъ» в Киеве назвали это общение «смотринами, после которых Александр Лукашенко должен неформально согласиться с назначением Виктора Ющенко представителем Украины в трехсторонней контактной группе».

Еще один вариант — это советник нынешнего президента Украины Руслан Демченко, украинский дипломат, работавший и. о. главы МИД Украины, генконсулом в Стамбуле, послом в Сербии и Черногории.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма дал понять, что господин Демченко может стать его преемником. «Он профессиональный человек, дипломат, бывший первый заместитель министра иностранных дел. Это мое мнение», — отметил второй президент Украины. И добавил, что решение будет принимать не он, а действующий глава государства Петр Порошенко.

Впрочем, в Киеве рассматривают и вариант отказа от минского формата — или хотя бы его пересмотра.

«Белорусская площадка слишком ангажирована, нам нужна нейтральная локация для переговоров. Это могла бы быть Женева, но пока непонятно, удастся ли ее посещать представителям так называемых народных республик (самопровозглашенные ДНР и ЛНР.— “Ъ”). Ведь чтобы это сделать, им нужно будет получить украинские биометрические загранпаспорта, и тем самым признать себя гражданами Украины», — заявил собеседник «Ъ» в Киеве, близкий к переговорному процессу.

Напомним, что Леонид Кучма был президентом Украины в 1994—2005 годах. В июне 2014 года он вошел в трехстороннюю контактную группу и представлял Киев на переговорах с самопровозглашенными ДНР и ЛНР с участием представителей России и ОБСЕ. Господин Кучма был одним из подписантов Минского протокола в 2015 году. 2 октября он завершил свою работу в контактной группе.

Янина Соколовская, Киев.

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