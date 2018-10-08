МИД России вручил ноту послу Нидерландов
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Послу Нидерландов в России Рене
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Послу Нидерландов в России Рене
В понедельник
«В ответ на полученную 4 октября ноту МИД Нидерландов Рене
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.
МИД РФ назвал обвинения «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией и заявил, что развязанная «антироссийская кампания шпиономании» наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается «нужный» политический фон для противоправных инициатив.
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь «сотрудников ГРУ» причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США «отравляют» атмосферу в