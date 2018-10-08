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20:44 (мск), источник: РИА Новости

МИД России вручил ноту послу Нидерландов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Послу Нидерландов в России Рене Джонс-Бос в МИД РФ вручили ноту в связи с обвинениями в адрес России в кибератаках, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

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Источник: РИА Новости

В понедельник Джонс-Бос была вызвана в МИД России.

«В ответ на полученную 4 октября ноту МИД Нидерландов Рене Джонс-Бос была вручена ответная российская нота. В ней подчеркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией и заявил, что развязанная «антироссийская кампания шпиономании» наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается «нужный» политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь «сотрудников ГРУ» причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США «отравляют» атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Следите за развитием темы«Россию обвиняют в киберпреступлениях»
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