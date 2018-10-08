ТАСС: Россия поставила С-300 Сирии бесплатно
Россия «на безвозмездной основе» поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ, сообщило ТАСС со ссылкой
Россия «на безвозмездной основе» поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ, сообщило ТАСС со ссылкой
«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый», — рассказал собеседник агентства. Также в Сирию доставлен боекомплект в составе более 100 ракет для каждого дивизиона.
По его словам, техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков
Напомним, 2 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Москва завершила поставку С-300 Дамаску. К 20 октября военные рассчитывают завершить установку единой системы управления ПВО в Сирии, а в течение трех месяцев — обучить сирийских офицеров обращаться с новым оружием.
Решение о передаче С-300 было принято после инцидента Ил-20 над Средиземным морем, когда сирийские системы ПВО сбили российский самолет. Минобороны России обвинило в случившемся Израиль: по мнению ведомства, израильские F-16 подставили российский самолет под удар. Израильская сторона отрицает обвинения.
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