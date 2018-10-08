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20:37 (мск), источник: Коммерсантъ

ТАСС: Россия поставила С-300 Сирии бесплатно

Россия «на безвозмездной основе» поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ, сообщило ТАСС со ссылкой военно-дипломатический источник. О том, что поставку Сирии С-300 планируется осуществить на безвозмездной основе, в апреле сообщал «Ъ».

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«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый», — рассказал собеседник агентства. Также в Сирию доставлен боекомплект в составе более 100 ракет для каждого дивизиона.

По его словам, техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 «Триумф». «Она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи», — сообщил источник агентства.

Инфографика
Характеристики С-400 «Триумф»

Напомним, 2 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Москва завершила поставку С-300 Дамаску. К 20 октября военные рассчитывают завершить установку единой системы управления ПВО в Сирии, а в течение трех месяцев — обучить сирийских офицеров обращаться с новым оружием.

Решение о передаче С-300 было принято после инцидента Ил-20 над Средиземным морем, когда сирийские системы ПВО сбили российский самолет. Минобороны России обвинило в случившемся Израиль: по мнению ведомства, израильские F-16 подставили российский самолет под удар. Израильская сторона отрицает обвинения.

Читайте также: Замок и отмычка. Израиль готов противостоять С-300 в Сирии

Комплексы С-300 доставлены на авиабазу Хмеймим
Во время загрузки произошла ошибка.
3 октября© Ньюстюб
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