ТАСС: Россия поставила С-300 Сирии бесплатно

«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый», — рассказал собеседник агентства. Также в Сирию доставлен боекомплект в составе более 100 ракет для каждого дивизиона.

По его словам, техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 «Триумф». «Она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи», — сообщил источник агентства.

Напомним, 2 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Москва завершила поставку С-300 Дамаску. К 20 октября военные рассчитывают завершить установку единой системы управления ПВО в Сирии, а в течение трех месяцев — обучить сирийских офицеров обращаться с новым оружием.