Воронежский губернатор уволил получившего 23 оклада зама

Источник: РИА "Новости"

Агибалов покидает должность «по собственной инициативе».

Ранее стало известно о кадровых перемещениях чиновника: 15 сентября он уволился, а 17 сентября вновь стал и. о. вице-губернатора. Это дало ему право получить единовременную выплату в виде 23 окладов (более 223 тыс. руб.), а также доплату к пенсии, равную 75% заработка перед увольнением. Когда это было обнародовано, Александр Гусев заявил, что вице-губернатор был принят обратно исключительно до момента утверждения новой структуры правительства.

Юрий Агибалов заявил «Ъ», что увольнение новостью для него не стало, поскольку он сам о нем «давно говорил». «Все комментарии будут после того, как пройдет проверка прокуратуры по моему заявлению», — отметил экс-чиновник. Ранее господин Агибалов обратился в надзорный орган с просьбой проверить законность выплаты ему «золотого парашюта».

Вместе с Юрием Агибаловым правительство Воронежской области также покинул вице-губернатор Евгений Юрченко. Его увольнение Александр Гусев ранее объяснял «кадровой ошибкой» (чиновник пробыл в должности всего полгода).