Воронежский губернатор уволил получившего 23 оклада зама
Губернатор Воронежской области Александр Гусев освободил от должности и. о.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев освободил от должности и. о.
Агибалов покидает должность «по собственной инициативе».
Ранее стало известно о кадровых перемещениях чиновника: 15 сентября он уволился, а 17 сентября вновь стал и. о.
Юрий Агибалов заявил «Ъ», что увольнение новостью для него не стало, поскольку он сам о нем «давно говорил». «Все комментарии будут после того, как пройдет проверка прокуратуры по моему заявлению», — отметил
Вместе с Юрием Агибаловым правительство Воронежской области также покинул
Андрей Иванов, Воронеж.