The Insider и Bellingcat назвали «настоящее имя» обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова

По информации The Insider и Bellingcat, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области. Во время учебы в военно-медицинской академии (конкретное учебное заведение не называется) его завербовали в ГРУ. В 2010 году Александр Мишкин переезжает в Москву и получает паспорт на имя Александра Петрова. С этим документом он в 2011—2018 годах много путешествовал, в частности на Украину и в Приднестровье. Его воинское звание не известно.