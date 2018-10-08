The Insider и Bellingcat назвали «настоящее имя» обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова

По их данным, под именем «Александр Петров», скрывается военный врач Александр Мишкин, сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил России.
По информации The Insider и Bellingcat, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области. Во время учебы в военно-медицинской академии (конкретное учебное заведение не называется) его завербовали в ГРУ. В 2010 году Александр Мишкин переезжает в Москву и получает паспорт на имя Александра Петрова. С этим документом он в 2011—2018 годах много путешествовал, в частности на Украину и в Приднестровье. Его воинское звание не известно.
Ранее The Insider и Bellingcat назвали «настоящее имя» Руслана Боширова, другого подозреваемого в отравлении Скрипалей. По их версии, за личностью господина Боширова скрывается некий полковник ГРУ Анатолий Чепига.
Напомним, Руслана Боширова и Александра Петрова в Великобритании считают сотрудниками ГРУ. 13 сентября в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы. В офисе премьера Великобритании эту версию назвали «оскорблением по отношению к умственным способностям общественности».