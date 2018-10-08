Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародованы результаты допинг-теста бойца Нурмагомедова
Девушки Парижского автосалона (в этом году был сюрприз)
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Стеша Маликова встречает холода в стильной меховой парке
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Стало известно, почему сменили ведущих "Жди меня"
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову»
Новая ведущая «Жди меня» рассказала о бессоннице после съемок
Сын-фрик Яковлевой преобразился - фото
“Живет у нас”: Дроздова и Певцов о новой дочери
Сергея Жукова перестали узнавать поклонники
Суд арестовал все счета Степаненко из-за развода с Петросяном
Зрители потребовали убрать Стриженову с ТВ
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
8Нидерланды выслали четверых россиян
22:14 (мск), источник: Коммерсантъ

The Insider и Bellingcat назвали «настоящее имя» обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова

Издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat назвали предполагаемое имя второго обвиняемого в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По их данным, под именем «Александр Петров», скрывается военный врач Александр Мишкин, сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил России.

Читайте также
Автор «фото с полковником Чепигой» не опознал его на этом фото

По информации The Insider и Bellingcat, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области. Во время учебы в военно-медицинской академии (конкретное учебное заведение не называется) его завербовали в ГРУ. В 2010 году Александр Мишкин переезжает в Москву и получает паспорт на имя Александра Петрова. С этим документом он в 2011—2018 годах много путешествовал, в частности на Украину и в Приднестровье. Его воинское звание не известно.

Ранее The Insider и Bellingcat назвали «настоящее имя» Руслана Боширова, другого подозреваемого в отравлении Скрипалей. По их версии, за личностью господина Боширова скрывается некий полковник ГРУ Анатолий Чепига.

Напомним, Руслана Боширова и Александра Петрова в Великобритании считают сотрудниками ГРУ. 13 сентября в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы. В офисе премьера Великобритании эту версию назвали «оскорблением по отношению к умственным способностям общественности».

 «Россияне ожидают от нас благодарности за то, что они нас освободили»
Власти снова хотят снизить пенсии
МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян
Тимати высказался о победе Нурмагомедова над Макгрегором
Российские военные выполнили просьбу Японии по Курилам
Как выглядят «дома богов» в Венесуэле (фото)
Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо
Полиция возбудила дело после драки с участием Кокорина и Мамаева
Спорт
Сборная России: без Черышева и Ерохина, но с Головиным Подопечные Черчесова в понедельник провели первое занятие в рамках сбора перед домашними матчами со сборными Швеции и Турции
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Авто
Страховщик признал авто непригодным для ремонта из-за царапины Компании оказалось выгоднее выплатить полную стоимость автомобиля, чем ремонтировать небольшой изъян на переднем бампере
Кино
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову» В последнем выпуске у единственного дошедшего до финала участника проекта появится неожиданный соперник
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Горячие темы на «Детях»
Елена Пирогова Будущие невестки 547
Таис Афинская Манту. Грозят отчислить 342
Ксения Smail 41 неделя уже!!! Когда же я рожу??? 258
Алёна Т. Квартирные отношения 253
Леди
Жизнь после Бузовой. Что стало с бывшими возлюбленными телеведущей Пока в нашумевшем проекте «Замуж за Бузову» мужчины бьются за сердце Ольги, АиФ.ru вспоминает бывших возлюбленных теледивы, которые когда-то смогли ее покорить.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь