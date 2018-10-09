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05:18 (мск), источник: Интерфакс

Переговоры Путина и Нетаньяху пройдут в России

Сроки пока не определены.

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Источник: AP 2018

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоится в России, точная дата пока не определена, сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Переговоры президента РФ и израильского премьера пройдут во время визита Биньямина Нетаньяху в Россию. Эту информацию “Известиям” подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина», — говорится в публикации.

«Да, правильно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о проработке визита премьер-министра Израиля в Россию.

О том, что в ходе телефонного разговора с В. Путиным была достигнута договоренность «о встрече в ближайшее время для продолжения важной координации» между вооруженными силами двух стран, Нетаньяху заявил 7 октября на еженедельном заседании своего кабинета. Эта встреча станет первой после гибели в небе над Сирией российского самолета-разведчика Ил-20, напоминают «Известия».

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