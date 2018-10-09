Переговоры Путина и Нетаньяху пройдут в России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоится в России, точная дата пока не определена, сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Переговоры президента РФ и израильского премьера пройдут во время визита Биньямина Нетаньяху в Россию. Эту информацию “Известиям” подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина», — говорится в публикации.