Переговоры Путина и Нетаньяху пройдут в России
Сроки пока не определены.
Сроки пока не определены.
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и
«Переговоры президента РФ и израильского премьера пройдут во время визита Биньямина Нетаньяху в Россию. Эту информацию “Известиям” подтвердил
«Да, правильно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о проработке визита
О том, что в ходе телефонного разговора с В. Путиным была достигнута договоренность «о встрече в ближайшее время для продолжения важной координации» между вооруженными силами двух стран, Нетаньяху заявил 7 октября на еженедельном заседании своего кабинета. Эта встреча станет первой после гибели в небе над Сирией российского