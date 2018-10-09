Тимошенко прокомментировала ситуацию со взрывами на арсенале под Черниговом

Источник: РИА Новости

Во вторник министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян нашел виноватого во взрывах на военных складах в Черниговской области — это РФ. Киев и ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».

«Говорят, что эффективность системы демонстрируют не ошибки, а реакция на ошибку. У нашей системы — никакой реакции на ошибки. Военные склады взрываются регулярно и по всей территории. Сегодня страшная катастрофа в Ичне на Черниговщине. Или это диверсии России, или собственная бесхозяйственность и халатность, но факт остается: страна не защищена, никаких выводов из предыдущего опыта не сделано, виновные не найдены и не наказаны», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook во вторник.

По ее словам, вместо того, чтобы исписывать предвыборные билборды армией и обороноспособностью, «лучше было бы навести хоть какой порядок в сфере хранения вооружения и усилить охрану складов, в том числе с воздуха».

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.