Эксперт: Эр-Рияд вряд ли будет объяснять ситуацию с исчезновением журналиста в Стамбуле

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«Реакция турецкой стороны понятна: есть гражданин, который пошел в консульство [Саудовской Аравии в Стамбуле] и пропал, там не могли отреагировать иначе. Очевидно, что эта история довольно странная: Джамаль Хашкаджи был и остается известной медийной персоной, представителем саудовского интеллектуального сообщества, и его исчезновение — это скандал», — отметил собеседник агентства.

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«То, что этот скандал получает довольно серьезную дополнительную медиараскрутку, означает, что, возможно, его исчезновение будет использовано в политических целях, поскольку Турция и Саудовская Аравия сегодня находятся, как говорится, по разные стороны баррикад, в том числе по вопросу катарского кризиса», — обратил внимание аналитик. Он напомнил, что 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. «Этот фактор может и будет использоваться», — добавил востоковед.

«Если обвинения, которые раздаются с турецкой стороны в отношении саудовцев, обоснованы, то это демонстрация силы и отношения к оппонентам со стороны саудовского политического режима», — считает Кузнецов, отметив в то же время, что «Эр-Рияд пока ничего не признает». «Нужно подождать, пока появятся какие-то альтернативные версии», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он усомнился в том, что Саудовская Аравия вообще как-то попытается разъяснить свою позицию в связи с исчезновением журналиста. «Я сомневаюсь, что турки получат какие-то внятные объяснения по поводу произошедшего», — сказал собеседник, не исключив при этом, что Хашкаджи и «сам вскоре так или иначе появится».

Исчезновение журналиста

Хашкаджи не выходит на связь со 2 октября, когда он отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не пустили внутрь здания, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации.

8 октября МИД Турции повторно вызвал саудовского посла Валида Абдель Карима аль-Хариджи в связи с пропажей журналиста и запросил разрешение на обыск генконсульства королевства в Стамбуле. Дипломат уже посещал турецкое внешнеполитическое ведомство 4 октября для предоставления объяснений по этой ситуации.