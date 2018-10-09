Кремль и Скотленд-Ярд не комментируют публикации об имени второго подозреваемого по делу Скрипалей

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«Российская сторона с самого начала обращалась к британцам с просьбой предоставить информацию о сущности, обстоятельствах этого дела и любые другие детали. Никакой информацией по официальным каналам представлено не было и не представлена до сих пор. Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим. Тем более мы не будем дальше вторгаться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ», — сказал господин Песков.

Полиция Великобритании также отказалась комментировать информацию о настоящем имени Александра Петрова, его узнали журналисты. «Мы не намерены комментировать догадки относительно их личностей», — говорится в сообщении британской полиции.

Ранее The Insider и Bellingcat назвали настоящее имя второго подозреваемого. По их утверждению, Александра Петрова зовут Александр Мишкин, он был военным врачом, но позже его завербовало ГРУ. Русская служба Би-би-си, поговорив с его односельчанами, рассказала, что он был сельским диджеем. До этого журналисты сообщали, что Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Оба, как утверждали СМИ, являются сотрудниками ГРУ.

Издания ссылаются, в частности, на сканированные копии документов из базы данных ФМС, оказавшиеся в их распоряжении. Подлинность документов пока официально никто не подтвердил. По данным СМИ, в связи с утечкой в миграционных подразделениях МВД проводится проверка. Во вторник, 9 октября, замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что искать в его ведомстве источник утечки паспортных данных преждевременно.

«Почему обязательно МВД? Паспорта предъявляются при покупке авиабилетов, при покупке (бронировании) гостиниц, это могло утечь где угодно», — сказал он «Интерфаксу». При этом господин Зубов затруднился ответить на вопрос, проводится ли внутренняя проверка в миграционных подразделениях МВД в связи с утечкой данных.