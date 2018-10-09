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18:20 (мск), источник: ТАСС

Зорькин: недостатки в Конституции присутствуют, но исправимы точечными изменениями

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин назвал недостаточный баланс между ветвями власти, нечеткое разграничение полномочий президента и правительства, а также федеральных и местных органов управления проблемами российской Конституции.

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Источник: РИА "Новости"

При этом, по его мнению, недостатки легко исправить путем точечных изменений, рассказал он в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.

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«Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры», — сказал он.

По мнению Зорькина, проблемы существуют и в разграничении полномочий между федеральными органами власти и регионами. Председатель суда также указал на противопоставление органов местного самоуправления и органов государственной власти в статье 12 основного закона РФ ["Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти"]. «Органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации», — считает он.

«Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям…», — заключил Зорькин.

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