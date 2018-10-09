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16:21 (мск), источник: Ведомости

Bellingcat узнал о награждении второго «отравителя» Скрипаля званием Герой России

Врач ГРУ Александр Мишкин, известный под вымышленном именем как Александр Петров, которого Лондон обвинил в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в 2014 г. был награжден званием Герой России. Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat и издания The Insider.

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12
фотографий

Bellingcat сообщает, что направил репортера в родное село Мишкина в Архангельской области. Он пообщался с несколькими людьми, которые узнали Мишкина на опубликованных Лондоном фотографиях и в видеоинтервью телеканалу RT, где военный врач был представлен как Александр Петров.

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Как минимум пять собеседников Bellingcat рассказали, что Мишкин несколько лет назад получил звание Героя России. Один источник утверждает, что бабушка Мишкина хранит фотографию, на которой президент России Владимир Путин пожимает ему руку во время награждения. По словам этого же собеседника, в поселке знают, что высшая награда была присуждена Мишкину либо в связи с присоединением Крыма, либо за спасение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Bellingcat не смог найти общедоступный документ, подтверждающий награждение Мишкина. Однако в этом нет ничего необычного, поскольку часто подобные указы засекречиваются, оговариваются расследователи. Например, Bellingcat узнал о присуждении полковнику ГРУ Анатолию Чепиге (по данным Bellingcat, это настоящее имя еще одного «отравителя» Скрипаля Руслана Боширова) аналогичного звания только благодаря публикации на сайте его военного училища и выгравированной золотом фамилии возле памятника Рокоссовскому.

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Подтверждением награждения Мишкина и Чепиги званием Герой России, по мнению Bellingcat, может служить факт их переезда в элитные квартиры в 2014 г. В том году Мишкин и Чепига стали владельцами двух московских квартир стоимостью 350 000 и 500 000 евро соответственно, указывают расследователи со ссылкой на данные Росреестра. Авторы полагают, что эти квартиры военные получили в качестве материальной премии, причитающейся к званию Герой России.

В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ, при этом они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена являются псевдонимами.

12 сентября президент Владимир Путин рассказал, что российские власти нашли подозреваемых, и призвал их рассказать о себе. По словам Путина, речь идет о гражданских лицах. На следующий день Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и ездили в Солсбери в туристических целях.

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