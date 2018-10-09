СМИ: Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

Источник: AP 2018

Согласно этим данным, Хейли обсуждала с Трампом свою отставку на прошлой неделе, когда встречалась с ним в Вашингтоне. Новость об этом, согласно информации издания, тогда «шокировала отвечающих за внешнюю политику чиновников высокого ранга в администрации президента».

Белый дом пока не подтвердил эту информацию.