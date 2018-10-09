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17:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

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Источник: AP 2018

Согласно этим данным, Хейли обсуждала с Трампом свою отставку на прошлой неделе, когда встречалась с ним в Вашингтоне. Новость об этом, согласно информации издания, тогда «шокировала отвечающих за внешнюю политику чиновников высокого ранга в администрации президента».

Белый дом пока не подтвердил эту информацию.

При этом пресс-секретарь президента Сара Сандерс сообщила на своей странице в Twitter, что Трамп встретится с Хейли в Овальном кабинете Белого дома в 10:30 по местному времени (17:30 мск).

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