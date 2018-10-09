«Распространение фейковых новостей»
В МИД РФ прокомментировали информацию о личности второго фигуранта «дела Скрипаля».
В МИД РФ прокомментировали информацию о личности второго фигуранта «дела Скрипаля».
В британской Палате общин во вторник состоялся брифинг, на котором были обнародованы подробности нового совместного расследования о «деле Скрипаля», проведенного британским проектом Bellingcat и российским изданием The Insider. Журналисты рассказали, как им удалось выяснить, что подозреваемый в отравлении
На посвященном громкому расследованию брифинге Палаты общин британского парламента представители Bellingcat подробно рассказали о том, кем, по версии издания, является Александр Петров, один из двух подозреваемых Лондоном в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Выяснилось, что речь идет о 39-летнем уроженце села Лойга Архангельской области Александре Мишкине. Как рассказал сотрудник Bellingcat Христо Грозев, для поиска информации журналисты использовали телефонные справочники, списки адресов и базы данных по страхованию автомобилей. В Bellingcat предположили, что имя и отчество господина Петрова могли быть настоящими, и оттолкнулись от этого в начале расследования. В результате они вычислили высшее учебное заведение, где мог обучаться «Александр Петров», —
По словам господина Грозева, два человека, обучавшихся в этом вузе, подтвердили изданию Bellingcat: Александр Мишкин — этот тот самый фигурант дела об отравлении Сергея Скрипаля Александр Петров.
На заседании британского парламента Христо Грозев рассказал, что сотрудники Bellingcat посетили российскую деревню Лойга «в
С одним из жителей Лойги — Александром Лисичкиным — удалось поговорить радиостанции «Коммерсантъ FM». Господин Лисичкин узнал Александра Мишкина, отметив: «Он подполковник медицинской службы, Герой России. Отличный парень, великолепный. Его весь поселок знает».
Отметим, что ранее стала известна личность второго фигуранта дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Как выяснили Bellingcat и The Insider, под псевдонимом Руслан Боширов скрывался сотрудник ГРУ Герой России Анатолий Чепига.
12 сентября Владимир Путин сообщил, что Александр Петров и Руслан Боширов — гражданские лица и «ничего особенного и криминального» в их деятельности нет. На следующий день в интервью телеканалу RT мужчины рассказали, что ездили в британский город Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, исключительно с туристическими целями.
Власти РФ
«Россия много раз обращалась (к властям Британии.— “Ъ”): дайте нам доказательства, давайте вместе проверять, пожалуйста, мы готовы. Но этого не делается. МИД по этому поводу сделал более,
Со схожим заявлением во вторник выступили в
Павел Тарасенко, Дина Марганова