«Распространение фейковых новостей»

В британской Палате общин во вторник состоялся брифинг, на котором были обнародованы подробности нового совместного расследования о «деле Скрипаля», проведенного британским проектом Bellingcat и российским изданием The Insider. Журналисты рассказали, как им удалось выяснить, что подозреваемый в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров — это на самом деле военный врач Герой России Александр Мишкин. Между тем в Москве придерживаются прежней позиции по «делу Скрипаля». Как заверил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, речь идет о «распространении фейковых новостей».

На посвященном громкому расследованию брифинге Палаты общин британского парламента представители Bellingcat подробно рассказали о том, кем, по версии издания, является Александр Петров, один из двух подозреваемых Лондоном в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Выяснилось, что речь идет о 39-летнем уроженце села Лойга Архангельской области Александре Мишкине. Как рассказал сотрудник Bellingcat Христо Грозев, для поиска информации журналисты использовали телефонные справочники, списки адресов и базы данных по страхованию автомобилей. В Bellingcat предположили, что имя и отчество господина Петрова могли быть настоящими, и оттолкнулись от этого в начале расследования. В результате они вычислили высшее учебное заведение, где мог обучаться «Александр Петров», — Военно-медицинская академия имени Кирова в Санкт-Петербурге.

По словам господина Грозева, два человека, обучавшихся в этом вузе, подтвердили изданию Bellingcat: Александр Мишкин — этот тот самый фигурант дела об отравлении Сергея Скрипаля Александр Петров.

При этом, как отметил представитель британского расследовательского проекта, две недели назад всем однокурсникам Александра Мишкина поступили звонки с приказом «ничего не говорить» журналистам.

На заседании британского парламента Христо Грозев рассказал, что сотрудники Bellingcat посетили российскую деревню Лойга «в какой-то глуши посреди болота», где побеседовали с местными жителями. Они узнали Александра Мишкина на фотографиях, а также, в частности, рассказали, что у бабушки врача из ГРУ есть снимок, на котором президент РФ Владимир Путин вручает ему награду Героя России. «Мы только гадаем, за что Саша получил звание, у нас тут военные тайны, информация засекречена, — приводит российское издание The Insider цитату местной жительницы.— Но вроде бы одно из двух: либо за Крым, либо за Януковича».

С одним из жителей Лойги — Александром Лисичкиным — удалось поговорить радиостанции «Коммерсантъ FM». Господин Лисичкин узнал Александра Мишкина, отметив: «Он подполковник медицинской службы, Герой России. Отличный парень, великолепный. Его весь поселок знает».

Отметим, что ранее стала известна личность второго фигуранта дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Как выяснили Bellingcat и The Insider, под псевдонимом Руслан Боширов скрывался сотрудник ГРУ Герой России Анатолий Чепига.

12 сентября Владимир Путин сообщил, что Александр Петров и Руслан Боширов — гражданские лица и «ничего особенного и криминального» в их деятельности нет. На следующий день в интервью телеканалу RT мужчины рассказали, что ездили в британский город Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, исключительно с туристическими целями.

Власти РФ по-прежнему утверждают, что доказательств какой-либо вины «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» нет, и информацию о том, что это лишь псевдонимы, не комментируют. «Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим. Тем более мы не будем дальше вторгаться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ», — заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия много раз обращалась (к властям Британии.— “Ъ”): дайте нам доказательства, давайте вместе проверять, пожалуйста, мы готовы. Но этого не делается. МИД по этому поводу сделал более, по-моему, сорока заявлений, и я считаю этот вопрос неуместным, — заявил во вторник заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов и добавил: — В данной ситуации я это оцениваю как распространение фейковых новостей. Никаких доказательств нет… Во-вторых, какое России дело до Скрипаля и так далее? Великобритания бы лучше задумалась о последствиях в связи с трудностями Brexit».

Со схожим заявлением во вторник выступили в пресс-службе посольства РФ в Великобритании, отметив: «Российская сторона будет готова обсуждать эту и любую другую информацию по официальным каналам с британской стороной, если из Лондона поступит соответствующий запрос. Если же дело будет и далее ограничиваться утечками в СМИ со ссылками на анонимов или расследованиями общественных организаций (даже когда они со всей очевидностью связаны со спецслужбами), это лишь подтвердит отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовой плоскости». Напомним, что российские дипломаты не раз отмечали, что, по их информации, проект Bellingcat, основанный журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом, тесно связан с британскими спецслужбами.