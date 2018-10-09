«Они никогда не станут нашим другом». Что Никки Хейли говорила о России

Источник: AP 2018

Президент Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Она считалась представительницей умеренно-консервативного крыла в Белом доме. Однако за дипломатом уже давно закрепилась репутация «ястреба» в вопросах обороны и внешней политики, причем Россия становилась объектом ее критики едва ли не чаще всего. ТАСС выбрал главные цитаты Никки Хейли о российско-американских отношениях.

О дружбе и диалоге

Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт.

Но в чем я уверена — будь то переговоры президента с Ким [Чен Ыном] или переговоры с Путиным — такие вещи должны происходить. Невозможно достучаться до другой стороны, если не вести такие переговоры. Получится из этого что-либо — это уже другой вопрос. Но по крайней мере надо вести диалог.

О политике Трампа по отношению к России

Вокруг Хельсинки, разумеется, много споров. Но если вы посмотрите на них, то увидите, что они касаются того, что [Трамп] говорил. Для меня, человека из политики, более важно, что он делает.

Вооружить украинцев против России было важно. Убедиться, что мы ударили по программе химоружия Асада вопреки желаниям России — это важно.

. Идея о том, что мы выдворили российских дипломатов и шпионов из Вашингтона и Нью-Йорка — все эти действия имеют значение. Поэтому я думаю, что споры могут вызывать слова, которые [Трамп] говорил, но для меня важны только действия.

О переговорах в День святого Валентина

Я встречалась с российским посланником. И мы согласились с тем, что должны найти какие-то точки соприкосновения. Мы встретились за обедом в День святого Валентина, представьте только, США и Россия обедают в День святого Валентина.

Мы встретились за обедом, и он сказал, что Россия хочет, чтобы отношения с США были лучше. А я сказала, что США хотели бы, чтобы отношения с Россией были лучше.

Я сказала: «Объясните мне, как это можно сделать». А он ответил: «Мы не должны быть столь враждебны друг к другу». И он даже сказал на Совете: «Она слишком много на нас кричит». Мой ответ на Совете был: «Прекратите давать мне основания кричать на вас».

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О том, почему Россию невозможно пристыдить

Какой смысл пытаться пристыдить этих людей? Ведь ни одно цивилизованное правительство не желает иметь дело с кровавым режимом Асада. Фотографии убитых детей мало что значат для таких государств, как Россия, которая выделяет свои собственные ресурсы на поддержку Асада.

Об украденном времени

Россия тратит наше время. Конфликты бушуют. Государства-изгои приобретают ядерное оружие. Человеческое достоинство миллионов нарушается каждый день. Жестокие режимы используют химическое оружие против своих собственных людей <…>. Как мы давно подозревали, ни сейчас, ни прежде Россия не собиралась делать это время продуктивным для Совета [Безопасности ООН] и международного сообщества.

О переговорах Трампа и Путина по «российскому вмешательству»

Мне кажется, надо быть реалистичными по поводу произошедшего. Два человека вошли в комнату. Два человека знали одно и то же: что Россия действительно вмешивалась в выборы.

Думаю, президент Трамп хотел удостовериться, что президент Путин понял, что он признает [вмешательство], что он о нем знает. Думаю, президент Путин сделал то, что все мы от него ожидали: отрицал это. Вот и все.

Президент Трамп по-прежнему знает, что они вмешивались. Президент Путин знает, что они вмешивались, но он никогда этого не признает. Вот что произошло.

Не только Россия, но и любая другая страна должна понимать, что вмешательство в наши выборы повлечет за собой последствия <…>. Мы не хотим, чтобы наш политический процесс находился под каким-либо влиянием или был запятнан.

О друзьях России

В настоящий момент у них нет хороших друзей, а те друзья, которые у них есть, им же и причиняют вред. Международное сообщество прямо говорит России, что ей надо определиться с тем, как и когда действовать, или остальные примут решение изолировать ее.

О том, почему Совбез ООН должен привлечь Москву по делу Скрипалей

Если мы не предпримем незамедлительных конкретных мер, чтобы заняться этим сейчас, то Солсбери не будет последним местом, где мы увидим применение химического оружия. Они могут быть использованы здесь, в Нью-Йорке, или в городах любой страны, представленной в Совете. Это определяющий момент.

О том, чего нельзя простить

Я била Россию по голове больше, чем могу сосчитать.

Потому что, если они делают что-то плохое, мы должны их в этом уличить. Если они хотят помочь нам бороться с терроризмом — замечательно. Но вещи, которые они сделали с Крымом и Украиной, прикрытие Асада — мы не можем им это простить.

О готовности «дать пощечину» России