«Они никогда не станут нашим другом». Что Никки Хейли говорила о России
Главные цитаты
Главные цитаты
Президент Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Она считалась представительницей
Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт.
Но в чем я уверена — будь то переговоры президента с Ким [Чен Ыном] или переговоры с Путиным — такие вещи должны происходить. Невозможно достучаться до другой стороны, если не вести такие переговоры. Получится из этого
Вокруг Хельсинки, разумеется, много споров. Но если вы посмотрите на них, то увидите, что они касаются того, что [Трамп] говорил. Для меня, человека из политики, более важно, что он делает.
Вооружить украинцев против России было важно. Убедиться, что мы ударили по программе химоружия Асада вопреки желаниям России — это важно.
. Идея о том, что мы выдворили российских дипломатов и шпионов из Вашингтона и
Я встречалась с российским посланником. И мы согласились с тем, что должны найти
Мы встретились за обедом, и он сказал, что Россия хочет, чтобы отношения с США были лучше. А я сказала, что США хотели бы, чтобы отношения с Россией были лучше.
Я сказала: «Объясните мне, как это можно сделать». А он ответил: «Мы не должны быть столь враждебны друг к другу». И он даже сказал на Совете: «Она слишком много на нас кричит». Мой ответ на Совете был: «Прекратите давать мне основания кричать на вас».
Какой смысл пытаться пристыдить этих людей? Ведь ни одно цивилизованное правительство не желает иметь дело с кровавым режимом Асада. Фотографии убитых детей мало что значат для таких государств, как Россия, которая выделяет свои собственные ресурсы на поддержку Асада.
Россия тратит наше время. Конфликты бушуют.
Мне кажется, надо быть реалистичными по поводу произошедшего. Два человека вошли в комнату. Два человека знали одно и то же: что Россия действительно вмешивалась в выборы.
Думаю, президент Трамп хотел удостовериться, что президент Путин понял, что он признает [вмешательство], что он о нем знает. Думаю, президент Путин сделал то, что все мы от него ожидали: отрицал это. Вот и все.
Президент Трамп
по-прежнемузнает, что они вмешивались. Президент Путин знает, что они вмешивались, но он никогда этого не признает. Вот что произошло.
Не только Россия, но и любая другая страна должна понимать, что вмешательство в наши выборы повлечет за собой последствия <…>. Мы не хотим, чтобы наш политический процесс находился под
В настоящий момент у них нет хороших друзей, а те друзья, которые у них есть, им же и причиняют вред. Международное сообщество прямо говорит России, что ей надо определиться с тем, как и когда действовать, или остальные примут решение изолировать ее.
Если мы не предпримем незамедлительных конкретных мер, чтобы заняться этим сейчас, то Солсбери не будет последним местом, где мы увидим применение химического оружия. Они могут быть использованы здесь, в
Я била Россию по голове больше, чем могу сосчитать.
Потому что, если они делают
Россия никогда не будет нашим другом. Но это не значит, что мы не хотим работать с ними. И мы будет работать с ними, когда это будет необходимо, и мы дадим им пощечину, когда это будет необходимо.