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19:15 (мск), источник: RTVi

Источники РБК: Россия направила военных в восточную Ливию

Россия в течение нескольких последних месяцев перебрасывала военный контингент в Восточную Ливию. Об этом 9 октября пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России.

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Источник: РИА "Новости"

Первым о переброске в Восточную Ливию нескольких десятков российских военных из числа сотрудников ГРУ и бойцов спецназа написал таблоид Sun со ссылкой на источники в британском правительстве. Издание сообщало, что россияне занимаются подготовкой армии верховного главнокомандующего Ливии Халифа Хафтара.

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По данным таблоида, на территории Ливии уже действуют две военные базы. Выскопоставленный источник Sun заявил газете, что Кремль проводит в Ливии политику, аналогичную той, которая ведется в Сирии и Украине. «Он [Путин] видит незанятое пространство и занимает его, чтобы оказывать максимальное влияние на Запад», — считает собеседник Sun.

РБК пишет, что военных переправили в Ливию из частей в Подмосковье. Информацию о военной активности России в регионе также подтвердил изданию источник, близкий к ливийским властям. Присутствие российских военные собеседники РБК связывают с «нефтегазовыми интересами».

При этом глава российской контактной группы по внутриливйискому урегулированию Лев Деньгов сказал РБК, что информация, опубликованная Sun, не соответствует действительности.

В Ливии с 2014 года идет гражданская война между международно признанным Правительством национального единства и различными исламистскими группировками.

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