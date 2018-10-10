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02:29 (мск), источник: Интерфакс

Счетная палата США заявила, что хакеры без труда взломают новое вооружение Пентагона

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Авторы доклада критикуют американских военных за то, что они не предусмотрели кибербезопасность при проектировании новых вооружений.

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Источник: AP 2018

Новые системы вооружений, разрабатываемые Пентагоном, могут без труда взломать хакеры противников США, говорится в докладе американской Счетной палаты.

Согласно докладу, Пентагон не имеет представления о том, насколько легко противникам будет получить доступ к компьютерным системам и программам управления оружием, оставаясь при этом незамеченными.
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Авторы доклада критикуют американских военных за то, что они не предусмотрели системы кибербезопасности при проектировании новых вооружений, управляемых при помощи компьютеров.

«В связи с нехваткой внимания к теме (кибербезопасности — ИФ), Минобороны, по всей видимости, располагает целым поколением систем вооружений, которые были разработаны и произведены без адекватного осмысления вопросов кибербезопасности», — говорится в докладе.

Наряду с этим в документе отмечается, что в период с 2012 по 2017 годы специалисты Минобороны «периодически» находили опасные компьютерные уязвимости «почти во всех» разрабатываемых системах вооружений.

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