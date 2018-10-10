Счетная палата США заявила, что хакеры без труда взломают новое вооружение Пентагона

Источник: AP 2018

Новые системы вооружений, разрабатываемые Пентагоном, могут без труда взломать хакеры противников США, говорится в докладе американской Счетной палаты.

Согласно докладу, Пентагон не имеет представления о том, насколько легко противникам будет получить доступ к компьютерным системам и программам управления оружием, оставаясь при этом незамеченными.

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Авторы доклада критикуют американских военных за то, что они не предусмотрели системы кибербезопасности при проектировании новых вооружений, управляемых при помощи компьютеров.

«В связи с нехваткой внимания к теме (кибербезопасности — ИФ), Минобороны, по всей видимости, располагает целым поколением систем вооружений, которые были разработаны и произведены без адекватного осмысления вопросов кибербезопасности», — говорится в докладе.