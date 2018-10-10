Совбез устал
От чего хочет отдохнуть Никки Хейли.
От чего хочет отдохнуть Никки Хейли.
Вскоре после завершения ключевой недели 73-й сессии Генассамблеи ООН в
Она не допускала явных проколов в отстаивании того внешнеполитического курса США, каким его представляет Трамп. Пожалуй, лишь одной оплошностью стал эпизод, когда Никки Хейли раньше времени анонсировала новые санкции против России. Впрочем, санкций в итоге Москве избежать не удалось. Так что, скорее всего, поспешное заявление стало результатом несогласованности действий внутри самой команды Белого дома.
При этом если с Рексом Тиллерсоном президент попрощался подчеркнуто сухо, дав понять, что их пути разошлись навсегда, то в случае с Никки Хейли все получилось совсем иначе. Дональд Трамп поведал, что госпожа Хейли получит новый важный пост.
Возникает вопрос: от чего так могла внезапно устать молодая, полная сил Никки Хейли, успевшая проработать постпредом США при ООН чуть более полутора лет? То есть вдвое меньше, чем ее демократическая предшественница на этом посту Саманта Пауэр, занимавшая этот пост с августа 2013 года до самой смены команды в Белом доме в январе 2017 года.
Как бы ни отличались друг от друга главные действующие лица американской дипломатии первых лет правления Дональда Трампа — госсекретарь Тиллерсон и постпред при ООН Хейли, — между ними есть немало общего. Стремительный взлет Рекса Тиллерсона и Никки Хейли произошел в конце 2016-го—начале 2017 года. Столкнувшийся со скрытым бойкотом со стороны американского истеблишмента и дипломатического корпуса Дональд Трамп тогда испытывал острейший кадровый голод, не позволявший ему сформировать новую команду в Белом доме. Команду, способную начать работу, которой можно было бы доверять, не опасаясь удара в спину. Тогда Дональд Трамп и сделал ставку на весьма далеких от дипломатии людей — бывшего
Однако на смену родственникам и конфидентам в команде Трампа стали приходить профессионалы. Рекс Тиллерсон в силу своей строптивости ушел на несколько месяцев раньше, чем это сделает Никки Хейли. Но суть от этого не меняется. Это должно было произойти, учитывая, что устала не только Никки Хейли, но и ее коллеги по Совбезу, с которыми она не умела договариваться.
Возможно, тогда американская дипломатия станет не только напористой и безапелляционной, но и договороспособной. Способной не просто громко вещать с трибуны ООН и прессинговать оппонентов, но и слышать других.
Сергей Строкань, обозреватель