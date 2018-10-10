Направо пойдешь — данные потеряешь

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Вопрос регулирования обработки общедоступных персональных данных расколол цифровое бизнес-сообщество: крупные площадки хотят сохранить свою монополию, стартапы — получить к ним доступ. Законопроект по теме должен быть готов до конца года, но в Белом доме не определились даже с концепцией: речь идет о выборе всей траектории цифрового развития и о приоритете технологий над данными. В Роскомнадзоре полагают, что необходимости менять законодательство нет, нужно только прояснить правила игры в отношениях пользователей и соцсетей и озаботиться обучением граждан цифровой гигиене.

Регулирование сбора и обработки доступных персональных данных стало вчера темой дискуссии в Аналитическом центре (АЦ) при правительстве. По словам главы проектного офиса программы «Цифровая экономика» Владимира Месропяна, государство стоит перед развилкой: как обеспечить условия для развития бизнеса, одновременно защитив права граждан. В самом бизнес-сообществе консенсуса по этому вопросу нет, что показало обсуждение соответствующего законопроекта: крупные площадки хотят монетизировать накопленный объем данных, новые игроки — получить к ним доступ. Как напомнил глава департамента госуправления Минэкономики Павел Малков, проект должен быть внесен в правительство уже в четвертом квартале 2018 года, но в Белом доме пока не определились с его концепцией.



По словам главы департамента по развитию фонда «Сколково» (центр компетенций в нормативном регулировании цифровой нацпрограммы) Сергея Израйлита, изначально бизнес просил об устранении дискриминации российских разработчиков, которым использовать отечественные данные в свободном доступе сложнее, чем компаниям вне российской юрисдикции. Этот барьер возник исключительно в результате действий регулятора — Роскомнадзора — и толкования им норм действующего закона «О персональных данных»: с 2015 года ведомство трижды ужесточало позицию по вопросу обработки данных пользователей соцсетей, подчеркнул господин Израйлит. Изначально их можно было обрабатывать без согласия субъектов, с 2016 года — только в соответствии с изначальной целью размещения либо по отдельному согласию, а в 2017 году решением суда они вообще были исключены из числа общедоступных из-за невозможности подтвердить их размещение самим субъектом.

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Вчера в АЦ обсуждали три концепции регулирования. Первая предусматривает право платформы на управление размещенными на ней данными. Ее поддерживают крупные игроки — у них появляется возможность консолидировать большой объем big data и строить сервисы внутри своего контура, пояснил представитель «Сколково». Однако сохраняется неопределенность в вопросе обработки данных и возможность дискриминации платформами разработчиков. Вторая концепция предусматривает свободную обработку общедоступных данных без согласия субъектов и платформ — за это выступают технологические стартапы. Речь идет не просто об интересах игроков, а о получении приоритета другим сегментом цифровой экономики, где активом для развития выступают технологии (обладающие большим экспортным потенциалом), а не сами данные. Эта модель также требует отказа от проверки целей размещения данных: ее невозможно определить программно, да и сами пользователи не всегда могут ответить на этот вопрос. «Мы должны признать, что большинство общедоступных данных выкладывается в сеть бесцельно», — отметил господин Израйлит. Для самих пользователей «единственно разумным поведением» при этом будет скрывать свои данные, полагает он. Третий же вариант предусматривает запуск новых инструментов управления согласием для пользователей и допсоглашения между площадками и третьими лицами — и не вызывает энтузиазма ни у одной стороны.

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