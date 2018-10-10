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08:32 (мск), источник: РИА Новости

Япония выразила России протест из-за стрельб на южных Курилах

ТОКИО, 10 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила России протест из-за планов проведения стрельб в районе Курильских островов. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

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Источник: РИА Новости

«(Учебные стрельбы. — Прим. ред.) приведут к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией нашей страны», — приводит его слова агентство Киодо.

Он добавил, что для «исчерпывающего решения проблемы необходимо решить проблему самих северных территорий (так в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. — Прим. ред.)».

Ранее Москва уведомила Токио о планах проведения учебных стрельб в этом районе.

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Отношения России и Японии

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, для Японии же он был лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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