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10:52 (мск), источник: Daily Storm

Сигал назвал заявления о «сговоре Москвы и Трампа» выдумками

Обвинения в сговоре являются внутриполитическим оружием в США, заявил актер.

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Источник: Reuters

Заявления о сговоре между президентом США Дональдом Трампом и властями России являются выдумками, заявил актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским связям Стивен Сигал. По его словам, это инструменты пропаганды, причем нацеленные внутрь страны в политической борьбе между республиканцами и демократами. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Я считаю, что сейчас распространяется невероятное количество пропаганды против России, большинство вещей, которые сообщают, просто выдумки и неправда, я думаю, что все заявления о сговоре Трампа с Россией просто фантазии.
Стивен Сигал
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По мнению актера, слова о сговоре являются оружием во внутриполитической борьбе в США. «Это все завязано на огромном расколе между республиканцами и демократами, консерваторами и либералами. Некоторые группы готовы пойти на что угодно, неважно, насколько их действия будут нелегальны или аморальны, чтобы выиграть в этой борьбе, чтобы их идеология пришла к власти», — сказал Сигал. По его мнению, обеим сторонам в этом конфликте необходимо успокоиться и начать работать вместе.

Сигал также сообщил, что с его точки зрения, в России удивлены текущими событиями в политике Соединенных Штатов. «Люди в России, с которыми я говорю, находят все эти дела по сговору с Москвой или, скажем, с назначением верховного судьи Кавано, очень странными», — отметил актер.

Американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года российское гражданство, был назначен в августе этого года специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задачи Сигала на этом посту включают «содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов».

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