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Заявления о сговоре между президентом США Дональдом Трампом и властями России являются выдумками, заявил актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским связям Стивен Сигал. По его словам, это инструменты пропаганды, причем нацеленные внутрь страны в политической борьбе между республиканцами и демократами. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Я считаю, что сейчас распространяется невероятное количество пропаганды против России, большинство вещей, которые сообщают, просто выдумки и неправда, я думаю, что все заявления о сговоре Трампа с Россией просто фантазии. Стивен Сигал

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По мнению актера, слова о сговоре являются оружием во внутриполитической борьбе в США. «Это все завязано на огромном расколе между республиканцами и демократами, консерваторами и либералами. Некоторые группы готовы пойти на что угодно, неважно, насколько их действия будут нелегальны или аморальны, чтобы выиграть в этой борьбе, чтобы их идеология пришла к власти», — сказал Сигал. По его мнению, обеим сторонам в этом конфликте необходимо успокоиться и начать работать вместе.

Сигал также сообщил, что с его точки зрения, в России удивлены текущими событиями в политике Соединенных Штатов. «Люди в России, с которыми я говорю, находят все эти дела по сговору с Москвой или, скажем, с назначением верховного судьи Кавано, очень странными», — отметил актер.