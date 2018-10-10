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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

«Все документы сгорели в 1996 году»

Что «Ъ» удалось узнать о втором фигуранте «дела Скрипалей» Александре Мишкине от его земляков.

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9 октября The Insider и Bellingcat рассказали подробности биографии второго подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля, известного в СМИ как Александр Петров. По данным изданий, это военный врач и офицер ГРУ по имени Александр Мишкин, родом из поселка Лойга в Архангельской области. Местные жители, с которыми общался корреспондент «Ъ», за 2 тыс. руб. готовы рассказать все, что они помнят о своем односельчанине и его семье.

Данные о семье Мишкиных сгорели при пожаре в администрации поселка Лойга Архангельской области в 1996 году, рассказала «Ъ» бывшая и. о. главы поселения Елена Большакова. «Вроде как их сын Александр учился тут в школе, ходил в детский сад. Все данные о жителях раньше были на бумаге, заносились в домовые книги, но все документы сгорели в 1996 году, когда в здании администрации произошел пожар. Тогда все полностью сгорело», — сказала она.

Елена Большакова добавила, что директор школы, в которой учился Александр Мишкин, какое-то время назад уехала из поселка, большинство его одноклассников — тоже.

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Ранее в интервью «Ъ FM» житель Лойги Александр Лисичкин заявил, что узнал в Александре Петрове своего односельчанина Александра Мишкина. Он рассказал, что его жена была учительницей господина Мишкина.

Стационарного телефона у лойгинской средней школы нет, как и официальной страницы в социальных сетях. Выпускники школы общаются в группе «ВКонтакте» «Для тех, кто знает слово Лойга». На стене этой группы висит несколько запросов от журналистов разных изданий, в том числе и международных, которые разыскивают одноклассников Александра Мишкина.

Местные жители, с которыми пообщался корреспондент «Ъ», за 2 тыс. руб. готовы рассказать все, что знают об Александре Мишкине, вспомнить разговоры с ним и описать его характер.
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После окончания школы семья Мишкиных переехала в соседнюю Вологодскую область в небольшое село Ломоватки. Глава сельского поселения Ломоватское Екатерина Комелькова рассказала «Ъ», что муж и жена Мишкины живут на окраине поселка, стационарного телефона у них нет.

«Я особо с ним не общалась, дружбу с ними не водила. Вроде как собирались уехать в большой город к детям. Но куда именно и когда, не знаю. Может, и уехали уже, что-то давно их не было видно», — добавила Екатерина Комелькова. По ее словам, сейчас все функции по прописке-выписке переданы на уровень выше поселкового, поэтому данные о покидающих населенный пункт к ней не поступают.

В Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, где, предположительно, учился Александр Мишкин, такого человека сразу не вспомнили. Но обещали разобраться в ситуации, «как только закончатся совещания у руководства».

Анна Землячка, Архангельск

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