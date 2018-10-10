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11:54 (мск), источник: ТАСС

Миронов подтвердил наличие проблем с выплатой зарплаты в аппарате «Справедливой России»

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подтвердил наличие проблем с выплатой зарплаты сотрудникам аппарата партии, заверив, что ничего катастрофического в этом нет.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что «Справедливая Россия» накануне намеченного на последние выходные октября съезда столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. По сведениям издания, сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты.

«Считать деньги в чужих карманах вообще неприлично, но я могу подтвердить только то, что там справедливо написано: мы поддержали президента (на выборах главы государства справороссы не выдвигали своей кандидатуры — прим. ТАСС) и за это ничего не получили», — сказал Миронов в среду журналистам.

«С точки зрения того, что у нас есть проблемы с выплатой зарплаты, ну, такие проблемы иногда возникают», — продолжил политик, отметив, что «ничего катастрофического в этом нет».

«Но вот несправедливость в том, что наша партия, поддержав президента, ничего не получила, это правда, и об этом газета “Коммерсантъ” абсолютно справедливо написала», — заключил он.

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