Миронов подтвердил наличие проблем с выплатой зарплаты в аппарате «Справедливой России»

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что «Справедливая Россия» накануне намеченного на последние выходные октября съезда столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. По сведениям издания, сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты.

«Считать деньги в чужих карманах вообще неприлично, но я могу подтвердить только то, что там справедливо написано: мы поддержали президента (на выборах главы государства справороссы не выдвигали своей кандидатуры — прим. ТАСС) и за это ничего не получили», — сказал Миронов в среду журналистам.

«С точки зрения того, что у нас есть проблемы с выплатой зарплаты, ну, такие проблемы иногда возникают», — продолжил политик, отметив, что «ничего катастрофического в этом нет».