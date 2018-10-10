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13:13 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии в 2014 году

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Предполагаемые сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов следили за экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем еще во время его поездки в Чехию в 2014 году, сообщает в среду «Чешское радио» со ссылкой на источник в разведслужбах страны.

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По его данным, россияне, которых официальный Лондон считает сотрудниками разведслужб и исполнителями нападения на Скрипаля, побывали в Чехии четыре года назад. Так, россиянин, известный как Петров, жил в отеле города Острава с 13 по 16 октября, затем он поехал в Прагу. Его предполагаемый напарник Боширов посетил Прагу 11 октября, утверждают источники радиостанции.

Кроме того, источник заявил радиостанции, что Скрипаль в то время должен был встретиться в Чехии с сотрудниками чешских спецслужб. Даты его пребывания в Чехии в октябре 2014 года не указаны.

Представители чешской разведывательной службы отказались от комментариев «Чешскому радио».

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В сентябре газета The New York Times сообщала, что Скрипаль помимо Великобритании сотрудничал с разведслужбами Испании, Эстонии и Чехии. В публикации говорилось, что в 2012 году он посетил Чехию, а в 2016 году — Таллин.

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позже Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить их настоящие имена: по его данным, Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, а Петров — сотрудником ГРУ Александром Мишкиным, который в 2014 году получил звание Героя России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Петров и Боширов — это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — сказал он и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ Уже на следующий день Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества «Новичок».

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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Лондон считает, что узнал настоящее имя второго отравителя Скрипалей
Во время загрузки произошла ошибка.
9 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
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