СМИ узнали о слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии в 2014 году

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

По его данным, россияне, которых официальный Лондон считает сотрудниками разведслужб и исполнителями нападения на Скрипаля, побывали в Чехии четыре года назад. Так, россиянин, известный как Петров, жил в отеле города Острава с 13 по 16 октября, затем он поехал в Прагу. Его предполагаемый напарник Боширов посетил Прагу 11 октября, утверждают источники радиостанции.

Кроме того, источник заявил радиостанции, что Скрипаль в то время должен был встретиться в Чехии с сотрудниками чешских спецслужб. Даты его пребывания в Чехии в октябре 2014 года не указаны.

Представители чешской разведывательной службы отказались от комментариев «Чешскому радио».

В сентябре газета The New York Times сообщала, что Скрипаль помимо Великобритании сотрудничал с разведслужбами Испании, Эстонии и Чехии. В публикации говорилось, что в 2012 году он посетил Чехию, а в 2016 году — Таллин.

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позже Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить их настоящие имена: по его данным, Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, а Петров — сотрудником ГРУ Александром Мишкиным, который в 2014 году получил звание Героя России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Петров и Боширов — это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — сказал он и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ Уже на следующий день Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества «Новичок».