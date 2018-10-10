Эксперты оценили намерение Митволя участвовать в выборах в Приморье

Источник: РИА Новости

По мнению одного из аналитиков, Митволя в данном случае можно сравнить с телеведущей Ксенией Собчак, выдвигавшей свою кандидатуру на президентских выборах: к ее фигуре также было противоречивое отношение, присутствовал высокий антирейтинг, а участие в избирательной кампании многие воспринимали как желание оттянуть голоса у оппозиции.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты прошедшего 16 сентября второго тура выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сказал, что будет оспаривать результаты на трех территориях: в Уссурийске, Артёме и Находке, иски уже поданы. Ожидается, что следующие выборы назначат на 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

Привлечение внимания

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, население Приморья четко показало, что воспринимает только «своих кандидатов», поэтому Митволю, который, «судя по всему, просто решил напомнить о себе политическому бомонду — ничего не светит».

«Здесь он использует олимпийский принцип — не победы, а участия, разминаясь перед каким-то важным событием. Вполне вероятно, что он заявит о том, что он будет баллотироваться и на выборах в Петербург в 2019 году и так далее», — предположил политолог.

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов также отметил, что одна из целей, которую преследует Митволь — это пиар-акция.

«Во-первых, это, безусловно, пиар, потому что политики типа господина Митволя, которые выпали из основного системного политического поля, не принадлежат к системным парламентским партиям… хотят напомнить о себе… У Митволя главная цель — попытаться на волне протестных настроений в Приморье попытаться напомнить о себе, привлечь внимание к своей персоне, чтобы сохранить какие-то политические перспективы, занять заметное место в политической жизни», — считает аналитик.

Комментируя заявление Митволя, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что в политике, как в театре: нельзя не выходить на сцену. «Если ты не выходишь на сцену — тебя зрители забывают. Поэтому, это именно попытка даже не привлечь к себе внимание, а напомнить о собственном существовании», — сказал эксперт.

Ещё одна Собчак

Слатинов также добавил, что в данном контексте заявление Митволя можно рассматривать под той же призмой, что и участие в президентских выборах 2018 года Ксении Собчак. «Я бы здесь уподобил Митволя в каком-то смысле Ксении Анатольевне Собчак на выборах президента. Он тоже имеет одиозный имидж, очень высокий антирейтинг, противоречивое отношение к себе, но тем не менее, он может оттянуть на себя часть оппозиционного внимания и какую-то часть голосов», — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что такой вариант, возможно, будет выгоден кандидату от власти, поэтому не исключено, что Митволю удастся заручиться поддержкой муниципальных депутатов и преодолеть муниципальный фильтр, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру.

Однако Мухин полагает, что шансов на преодоление муниципального фильтра у Митволя нет. «Конспирологически, если только он договорится о поддержке с “Единой Россией”, можно предположить, что он пройдет фильтр. Но фактически это невозможно, потому что “Единая Россия” и Митволь — это как вода и масло», — считает политолог.