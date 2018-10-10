Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Источник: РИА Новости

«Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить… об инкорпорации, включении Беларуси в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал и прошлого, первого президента России», — сказал в среду в Минске Лукашенко, комментируя соответствующие заявления аналитиков в СМИ.

Как передает пресс-служба белорусского президента, об этом белорусский лидер рассказал на встрече с послом России в республике Михаилом Бабичем.

Обращаясь к послу России, Лукашенко выразил уверенность в выстраивании «нормальных отношений». «Я хочу, чтобы вы об этом услышали из моих уст публично, как я вижу наши отношения с Российской Федерацией. Я бы очень хотел, чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) назло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети», — подчеркнул белорусский лидер.