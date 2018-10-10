Ветер с Запада. Кудрин назвал санкции угрозой для майских указов Путина

Источник: РИА "Новости"

Антироссийские санкции и их усиление — это большой вызов для реализации майских указов президента, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании правления РСПП 10 октября.

Мы должны четко осознать, что если санкции будут наращиваться, то эти цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе по технологическому и социальному развитию. Алексей Кудрин глава Счетной палаты

В этой связи, по мнению Кудрина, внешняя политика России должна быть направлена на уменьшение напряженности в отношениях с зарубежными партнерами или хотя бы на сохранение текущего положения.

Сегодня я измерял бы эффективность нашей внешней политики по этим показателям. Нам нужно понять, что эта составляющая является уже, наверное, ключевой для выполнения целей, которые поставил президент. Алексей Кудрин ​​​​​​​ глава Счетной палаты

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, который также выступал на заседании правления РСПП, основными факторами влияния на экономику России в ближайшее время будут развитие торговых войн и кризисные явления в экономике развивающихся стран. При этом угрозу санкций глава МЭР не упомянул.

Майские указы Путина — это перечень целей и задач в сфере экономики и социальной политики до 2024 года, который включает в себя, в частности, вхождение России в пятерку самых крупнейших мировых экономик, рост реальных доходов населения и повышение доступности ипотеки. Затраты на полную реализацию этой программы премьер-министр Дмитрий Медведев оценил примерно в 25 трлн рублей.

Конгресс и сенат США сейчас рассматривают сразу несколько законопроектов о расширении санкций против России. Cреди них — проект закона под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля», который был подготовлен группой сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом. В числе прочих мер документ предлагает ввести ограничения на долларовые операции с российскими госбанками и запретить американским инвесторам покупать новые выпуски ОФЗ.

С инициативами по расширению санкций выступила и администрация президента Дональда Трампа — в связи с делом об отравлении Скрипалей в Великобритании. Ее версия санкционного закона включает в себя введение запрета на экспорт в Россию ряда технологий и оборудования.