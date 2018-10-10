В Кремле не будут проверять данные о «Герое России» Мишкине

«Эту тему, если вы помните, мы не обсуждаем, мы прекратили ее обсуждение — дабы не втягиваться в дебаты с различными организациями и СМИ, которые всю эту информацию публикуют. И мы не намерены это делать. Нет, я не буду этого делать (уточнять звание). У нас нет никаких официальных запросов от британской стороны на этот счет. Здесь мы заняли определенную позицию, мы будем ее придерживаться», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить звание, якобы присвоенное Мишкину.