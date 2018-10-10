Кремль прокомментировал слова Зорькина о «точечных изменениях» Конституции

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина в «Российской газете».

«Мы безусловно воспринимаем это [предложение о точечных изменениях Конституции] как личную экспертную точку зрения Зорькина. Он имеет огромный опыт, и это его точка зрения. Каких-либо действий в администрации президента не предпринимается, каких-либо изменений не готовится», — сказал Песков.