Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очень жесткая позиция: ультиматум России ПАСЕ по возвращению
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Оуэн Уилсон стал отцом в третий раз
Стало известно, как живут Скрипали после отравления
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Генерал ВСУ сказал, сколько надо РФ солдат для «захвата Украины»
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
От Безруковой до Гришаевой: звезды на премьере мелодрамы
Шепелев обошел Малахова и стал ведущим самого популярного шоу
Юдашкин "тает на глазах": СМИ опубликовали фото
Праздник с Пугачевой закончился громким конфликтом
Кокорин впервые прокомментировал драки со своим участием
Отец Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве
230 тысяч на трусы: В офисе узнали о пристрастии сотрудницы
Второе покушение на следователя стало убийством
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
15:26 (мск), источник: Ведомости

Кремль прокомментировал слова Зорькина о «точечных изменениях» Конституции

В администрации президента России не ведется какой-либо работы по подготовке реформы Конституции. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина в «Российской газете».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина в «Российской газете».

«Мы безусловно воспринимаем это [предложение о точечных изменениях Конституции] как личную экспертную точку зрения Зорькина. Он имеет огромный опыт, и это его точка зрения. Каких-либо действий в администрации президента не предпринимается, каких-либо изменений не готовится», — сказал Песков.

В статье Зорькина говорится, что недостатки Конституции России «вполне исправимы путем точечных изменений» в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой Конституции». В качестве таких недостатков председатель КС указал дисбаланс системы сдержек и противовесов, «крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры».

Справка
В России заговорили об изменениях в Конституции

Кому важно переписать главный документ страны.

 ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось
Центробанк отчитался об аномальном падении импорта
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск
Большие неприятности: чем обернется затяжное лето
Где можно увидеть «висячие кладбища»
Операция прикрытия. Центробанк ослабит курс доллара до 62 рублей
Компания Олега Дерипаски может переехать в США
В «Лидерах России» примут участие соотечественники из-за рубежа
Спорт
«Трансфер в Сибирь»: иностранцы о Кокорине с Мамаевым Шокирующие похождения российских футболистов оказались в центре внимания не только российских СМИ, но и попали на полосы известных зарубежных изданий
Hi-Tech
За помощь в поиске экстремистов раздают iPhone Также дарят бюджетники Xiaomi.
Авто
В Тульской области в поле гниют 330 редких машин (фото) В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Шепелев обошел Малахова и стал ведущим самого популярного шоу Шоу «На самом деле» 8 октября посмотрел каждый пятый москвич
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Дети
Лиза Галкина затмила всех на празднике дочки Игоря Николаева Наследница Аллы Пугачевой побывала на вечеринке по случаю 3-летия Вероники (фото)
Леди
Галкин дня: из мальчика в мужчину и обратно Новость о разводе Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным заставила нас задуматься, как изменился Галкин за 7 лет
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь