Поклонская назвала обвинения Киева в свой адрес попыткой ее запугать

Источник: РИА Новости

В среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура подозревает Поклонскую в совершении военных преступлений в то время, когда она занимала пост прокурора Крыма.

С декабря 2007 по январь 2010 года Луценко занимал пост главы МВД Украины. Осенью 2010 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о завладении госимуществом и превышении должностных полномочий. В феврале 2012 года его приговорили к 4 годам лишения свободы. Весной следующего года занимавший в то время пост президента Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании осужденных, среди которых был и Луценко. После госпереворота на Украине все приговоры в отношении Луценко были отменены.

«Будучи в местах не столь отдаленных, генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел “Преступления против мира, безопасности, человечества и международного правопорядка”. Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, предусмотренного статьей 438 УК Украины, в совершении которого меня обвиняет, а именно “Нарушение законов и обычаев ведения войны”», — сказала Поклонская РИА Новости, комментируя обвинения в свой адрес.

Депутат ГД также порекомендовала «сотрудникам ГПУ научить генерального прокурора Украины Луценко уголовному праву». «А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес — это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила на Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — добавила она.

Поклонская подчеркнула, что особо тяжкие нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, в совершении которых ее обвинил Луценко, — «это больное воображение нынешней власти на Украине, которая продолжает уничтожать собственный народ и когда-то цветущую Украину».