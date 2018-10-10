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16:47 (мск), источник: РИА Новости

Число наставников второго этапа конкурса «Лидеры России» увеличится

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Число наставников второго этапа всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году увеличится с 60 до 90 человек, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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Источник: РИА Новости

«Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.

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Второй этап конкурса официально стартовал в Москве в среду.

«Сегодня мы запускаем новый этап конкурса управленцев “Лидеры России” 2018−2019 года», — Кириенко на пресс-конференции, посвящённой запуску конкурса.

В этот же день начинается прием заявок для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Финал первого сезона проходил в Сочи с 6 по 11 февраля. Из 199 тысяч поступивших на участие заявок до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек, из которых было отобрано 300 финалистов. Все они получили образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса стали 103 финалиста.

Первое изменение, о котором хочу сказать: у нас расширяется состав наставников… в этом году общее количество наставников у нас увеличивается — у нас было 60 с небольшим, а сейчас будет 90 человек.
Сергей Кириенко
первый замруководителя администрации президента РФ

В пресс-конференции также приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ, наставник конкурса Владимир Якушев, мэр Москвы, наставник конкурса Сергей Собянин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» наставник конкурса Герман Греф, генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров, председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, а также победители прошлого этапа конкурса Кирилл Бабаев и Екатерина Вебер.

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