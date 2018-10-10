Число наставников второго этапа конкурса «Лидеры России» увеличится

Источник: РИА Новости

«Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.

Второй этап конкурса официально стартовал в Москве в среду.

«Сегодня мы запускаем новый этап конкурса управленцев “Лидеры России” 2018−2019 года», — Кириенко на пресс-конференции, посвящённой запуску конкурса.

В этот же день начинается прием заявок для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Финал первого сезона проходил в Сочи с 6 по 11 февраля. Из 199 тысяч поступивших на участие заявок до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек, из которых было отобрано 300 финалистов. Все они получили образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса стали 103 финалиста.

Первое изменение, о котором хочу сказать: у нас расширяется состав наставников… в этом году общее количество наставников у нас увеличивается — у нас было 60 с небольшим, а сейчас будет 90 человек. Сергей Кириенко первый замруководителя администрации президента РФ