МИД РФ заявил, что Bellingcat получает информацию от западных спецслужб

Источник: РИА "Новости"

Так она ответила в ходе брифинга в Коктебеле на вопрос об информации Bellingcat о личности одного из фигурантов «дела Скрипалей».

Структура Bellingcat и те, с кем она взаимодействует, является псевдо СМИ, что уже в подтверждениях не нуждается. Это не средство массовой информации в традиционном понимании тех целей и задач, которые должны перед ним стоять и того образа действий, которые ожидаются от СМИ со стороны гражданского общества. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

«Речь идёт о способе слива информации либо специальными службами, либо представителями силовых структур зарубежных стран, которые с целью дискредитации, информационных диверсий, проведения информационных кампаний используют этот интернет-движок для продвижения нужной информации», — отметила Захарова.

По словам Захаровой, «ни одно СМИ в традиционном смысле такого себе позволить не может, потому что тут же потеряет доверие со стороны своей аудитории».

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

Новость СМИ узнали о слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии в 2014 году

Ранее интернет-издание Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова. По версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига. Накануне это же издание назвало якобы настоящее имя Александра Петрова. По его данным, этого человека на самом деле зовут Александр Мишкин, он — также сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества «Новичок».