Эксперт прокомментировал предложение изменить Конституцию

Источник: РИА Новости

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее в интервью «Российской газете» заявил, что в Конституции РФ есть недостатки, но их можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков он назвал недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По его мнению, недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.

«Недостатки, может, и есть, но изменять их надо, изменяя Конституцию путём референдума. Точечные изменения, которые будут проводиться только законодательной властью, вызовут непонимание и возмущение граждан. И им не объяснишь, что это нужно делать сейчас. Люди не поймут», — отметил юрист.

Он также сказал, что и среди специалистов по законодательству тоже есть определённый скепсис.

«Поймите, любое, даже незначительное изменение Конституции, приведёт к тому, что целая группа законов будет восприниматься уже по-другому. Вы получите юридический хаос», — добавил эксперт.