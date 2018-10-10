Трамп пообещал Индии быстрый ответ за покупку российских С-400

Источник: РИА Новости

«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — ответил он на вопрос журналистов, будут ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400.

Ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават заявил New Indian Express, что власти Индии осознают, что США могут ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400.

В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.