Трамп пообещал Индии быстрый ответ за покупку российских С-400
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400.
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400.
«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — ответил он на вопрос журналистов, будут ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400.
Ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават заявил New Indian Express, что власти Индии осознают, что США могут ввести против страны санкции
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В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA («О противодействии противникам Америки через санкции»). Помощник министра обороны по делам