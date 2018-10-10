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20:40 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пообещал Индии быстрый ответ за покупку российских С-400

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400.

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Источник: РИА Новости

«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — ответил он на вопрос журналистов, будут ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400.

Ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават заявил New Indian Express, что власти Индии осознают, что США могут ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400.

В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA («О противодействии противникам Америки через санкции»). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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