В Совете Европы пригрозили России исключением

Источник: РИА Новости

По его словам, неуплата государством членских взносов в течение двух лет является основанием для наложения санкций. В частности, Комитет министров Совета Европы может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ. Двухлетний срок с момента последней выплаты истечет в июне 2019 года, напомнил Ягланд.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — цитирует генсека Совета Европы украинское издание «Европейская правда».

В случае выхода России из организации Ягланд намерен представить откорректированный вариант бюджета СЕ.

С 2014 года представители России были лишены возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Впоследствии ПАСЕ ввела новые санкции.