В Совете Европы пригрозили России исключением
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россию могут исключить из числа
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россию могут исключить из числа
По его словам, неуплата государством членских взносов в течение двух лет является основанием для наложения санкций. В частности, Комитет министров Совета Европы может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ. Двухлетний срок с момента последней выплаты истечет в июне 2019 года, напомнил Ягланд.
«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — цитирует генсека Совета Европы украинское издание «Европейская правда».
В случае выхода России из организации Ягланд намерен представить откорректированный вариант бюджета СЕ.
С 2014 года представители России были лишены возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ
В ответ российская сторона прекратила участие в заседаниях, заявив о невозможности работы в подобных условиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года Россия сообщила о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.