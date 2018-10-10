Киев готовит провокацию в Азовском море, заявил источник
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников, сообщил РИА Новости информированный источник в Крыму.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников, сообщил РИА Новости информированный источник в Крыму.
«Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море», — говорится в сообщении.
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в марте после задержания украинской стороной российского траулера «Норд». Против капитана судна выдвинули обвинение в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». Только двум членам экипажа удалось вернуться на полуостров. На этом Киев не остановился — в августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин».
Тогда украинские пограничники обвинили Москву в том, что она проводит «жесткую политику задержания и осмотра судов». Крымское погрануправление ФСБ пояснило, что проверяет суда в соответствии с международным морским правом. Кроме того, ведомство не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД вынуждены были признать, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие на Азове и создать в регионе
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