Киев готовит провокацию в Азовском море, заявил источник

Источник: AFP 2018

«Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море», — говорится в сообщении.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в марте после задержания украинской стороной российского траулера «Норд». Против капитана судна выдвинули обвинение в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». Только двум членам экипажа удалось вернуться на полуостров. На этом Киев не остановился — в августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин».

Российские власти сочли действия Украины «морским терроризмом» и в ответ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря.

Читайте также США передадут Украине 30-летние списанные катера

Тогда украинские пограничники обвинили Москву в том, что она проводит «жесткую политику задержания и осмотра судов». Крымское погрануправление ФСБ пояснило, что проверяет суда в соответствии с международным морским правом. Кроме того, ведомство не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД вынуждены были признать, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.