Премьер Армении собрался уйти в отставку 16 октября

Источник: РИА "Новости"

«Внеочередные парламентские выборы должны состояться 9—10 декабря . Это случится в том случае, если я 16 октября уйду в отставку», — сказал Пашинян французскому телеканалу France24, сообщает армянское государственное информагентства «Арменпресс».

3 октября президент Армении подписал подготовленные по распоряжению Пашиняна указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн» (депутаты этих партий голосовали за «контрреволюционный» закон).

Пашинян заявил, что, как только указы вступят в законную силу, он сам подаст в отставку, при этом продолжит исполнять обязанности премьера.