Премьер Армении собрался уйти в отставку 16 октября
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU —
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU —
«Внеочередные парламентские выборы должны состояться
3 октября президент Армении подписал подготовленные по распоряжению Пашиняна указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн» (депутаты этих партий голосовали за «контрреволюционный» закон).
Пашинян заявил, что, как только указы вступят в законную силу, он сам подаст в отставку, при этом продолжит исполнять обязанности премьера.
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