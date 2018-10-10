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22:45 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Армении собрался уйти в отставку 16 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует уйти в отставку 16 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

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Источник: РИА "Новости"

«Внеочередные парламентские выборы должны состояться 9—10 декабря. Это случится в том случае, если я 16 октября уйду в отставку», — сказал Пашинян французскому телеканалу France24, сообщает армянское государственное информагентства «Арменпресс».

3 октября президент Армении подписал подготовленные по распоряжению Пашиняна указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн» (депутаты этих партий голосовали за «контрреволюционный» закон).

Пашинян заявил, что, как только указы вступят в законную силу, он сам подаст в отставку, при этом продолжит исполнять обязанности премьера.

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