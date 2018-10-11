«Фонтанка» назвал имя третьего подозреваемого «по делу Скрипалей»

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Отмечается, что обнародованные 10 октября «Чешским радио» данные о возможной слежке господ Петрова и Боширова за Сергеем Скрипалем в Чехии «вероятно, предваряет афиширование» новых данных по делу. Ранее чешские СМИ рассказали, что 11 октября 2014 года предполагаемые сотрудники российский спецслужб Александр Петров и Руслан Боширов посетили Прагу одновременно с господином Скрипалем, который приезжал в Чехию ради встречи с сотрудниками чешских спецслужб «во второй половине октября».

Как сообщает «Фонтанка», господин Федотов посещал Чехию в январе-феврале 2014 года вместе с Александром Петровым. Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы он трижды был в Лондоне: в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018 года. Издание утверждает, что последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, а 4 марта — покинул страну совместно с другими подозреваемыми.

При этом издание отмечает, что информация о Сергее Федотове имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но ее не стали обнародовать «по каким-то причинам».

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«О Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном “файле”, так как они вместе запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно», — пишет «Фонтанка». По ее данным, господин Федотов «идеально подходит на роль третьего подозреваемого», потому что в России на него не оформлена никакая недвижимость, нет транспорта и мобильных номеров, также данных о нем нет в социальных сетях и базах исполнительных производств.

О наличии третьего подозреваемого в «деле Скрипалей» еще 27 сентября сообщала газета The Telegraph. По информации издания, он, как и первые два подозреваемых, является «офицером российской военной разведки». Предполагаемый сотрудник ГРУ, как считают британские спецслужбы, ездил в Солсбери, чтобы спланировать атаку. Его имя не уточнялось.

Напомним, в марте на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено покушение. Великобритания заявила, что их пытались отравить при помощи разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок», и обвинили в этом Россию. Позднее британские следователи назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов.