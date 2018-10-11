«Цирк с резиновыми перчатками»: Россия не вернется в ПАСЕ

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Россия не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Такое решение было спровоцировано переносом рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в ассамблее. Об этом «Известиям» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он также отметил, что юрисдикция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) больше не распространяется на территорию РФ из-за того, что Москву лишили права участвовать в выборах судей. Однако опрошенные «Известиями» члены иностранных делегаций всё же надеются, что компромисс найдется, а Россия будет полностью восстановлена в правах.

Москва не видит смысла находиться в организации, которая «похоронила основные принципы демократической работы», а значит, и предпосылок для возвращения российской делегации в ПАСЕ нет, подчеркнул Петр Толстой.

Принятое вчера решение о переносе рассмотрения резолюции о внесении изменений в регламент фактически означает отказ от изменения неправовой и дискриминационной позиции ПАСЕ в отношении национальных делегаций, которая ее компрометирует. Петр Толстой вице-спикер Госдумы

— В тех условиях, которые сегодня созданы в ассамблее усилиями украинских и британских русофобов и примкнувших к ним жертв хамской антироссийской пропаганды, мы работать не хотим. С большой долей вероятности в таких условиях участвовать в этом откровенном «цирке с резиновыми перчатками» Россия не будет. Зачем нам это? Ездить, выслушивать про себя грязную клевету и платить за это деньги?

Более того, по его словам, без участия России уже избираются руководящие органы Совета Европы (СЕ), в том числе судьи ЕСПЧ.

— Соответственно их решения не будут иметь легитимности на территории РФ, — отметил политик.

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Краеугольным камнем осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге на этой неделе, стали доклад и резолюция, которую представила бельгийский парламентарий, глава комитета ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам Петра де Суттер. Проект резолюции предполагает изменение процедуры голосования в ассамблее — ужесточение условий, при которых члены ПАСЕ могут лишить делегацию полномочий. Сейчас оспорить их могут минимум 30 членов ассамблеи, которые должны представлять не менее пяти делегаций. Новый проект предполагает, что соответствующий запрос не позднее чем за неделю до очередной сессии должны внести минимум 54 депутата, представляющих не менее пяти делегаций. Одобрить решение, согласно проекту, должны две трети депутатов, а не простое большинство, как это происходит сейчас.

В ходе обсуждений противники документа использовали в качестве контраргумента российскую тематику — по их мнению, реформа является попыткой вернуть Москву в ПАСЕ по финансовым причинам.

В 2014 году российскую делегацию лишили ряда полномочий в ассамблее в связи с ситуацией на Украине. Год спустя РФ приостановила свое участие в работе ПАСЕ, а в 2018-м отказалась платить взносы в Совет Европы.

В результате дискуссий Петра де Суттер предложила не проводить голосование по реформе. В итоге на повестку был поставлен возврат документов на доработку в профильный комитет: из 194 депутатов 99 человек высказались за такую доработку, 79 — против, 16 — воздержались.

— Речь в резолюции идет не о возвращении России — предлагаемые изменения в регламент могли лишь чуть усложнить процедуру принятия санкций в отношении национальных делегаций. А мы настаиваем на предотвращении в дальнейшем любой возможности дискриминационных действий по отношению к любой национальной делегации любого государства — члена Совета Европы, — заявил Петр Толстой.

Таким образом, участники ассамблеи вчера большинством голосов похоронили основные демократические принципы работы этой крупнейшей международной и некогда уважаемой организации, которые прежде всего предполагают равные права всех участников. Петр Толстой вице-спикер Госдумы

Многие делегаты высказали разочарование итогами голосования. Как заявили «Известиям» в делегации Германии, практически все ее участники были готовы проголосовать за предложенную реформу, которая бы значительно «укрепила позицию ПАСЕ как международной диалоговой площадки».

— Очень жаль, что ПАСЕ не смогла прийти к решению на основании сбалансированного предложения де Суттер, которое было одобрено в комитете по правилам процедуры. Большинство членов немецкой делегации были готовы одобрить резолюцию в том виде, в котором она была представлена, — сказал «Известиям» депутат от партии ХДС Андреас Ник.

Несмотря на расхождения по крымскому вопросу и конфликту на востоке Украины, Россия должна остаться в СЕ и под юрисдикцией ЕСПЧ, а также продолжить работу в ПАСЕ с тем, чтобы вести диалог в том числе и по противоречивым вопросам. Андреас Ник депутат от партии ХДС

Его поддержал и член немецкой партии «Левые» Андрей Хунко, отметив необходимость возвращения России к работе в ассамблее.

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— На голосовании объединились восточноевропейские националисты и британские тори, которые, отравляя атмосферу в ПАСЕ, злоупотребляют ее полномочиями. Возвращение России в ассамблею необходимо — это одна из немногих площадок, где страна может напрямую сотрудничать с европейскими странами без непосредственного вмешательства США, — сказал «Известиям» политик.

Немецкая делегация была далеко не единственной из тех, кто был готов проголосовать за реформу ПАСЕ и кто высказывается за возвращение России в ассамблею.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» итальянский депутат Карло Фиданца, присутствие страны в организации важно «не столько по финансовым, сколько по политическим причинам». Отказ реформировать ПАСЕ политик назвал «упущенной возможностью уточнить правила работы и наладить диалог с российской стороной».

— Не надо забывать, что это — европейский форум диалога. Чтобы решения были легитимны и взвешенны, они должны приниматься с участием всех делегаций. Предложенные изменения направлены на то, чтобы поднять авторитет ПАСЕ, а также остановить дезинтеграционные процессы, которые в организации чувствуются, — поделился в беседе с «Известиями» армянский депутат Армен Рустамян. — Я сожалею, что документ сняли с повестки дня.